Companiile Rheinmetall şi MSC au anunţat marţi, printr-un comunicat comun, că sunt interesate să investească împreună, în România, prin preluarea Şantierului Naval Mangalia, şi precizând că un astfel de demers ar deschide ”perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”.

"Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere. Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elveţiană MSC, realizarea unor investiţii substanţiale în acest amplasament şi transformarea şantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcţii navale militare, cât şi civile", se arată în comunicat.

Conform celor două companii, revitalizarea şantierului naval din Mangalia este aşteptată să genereze efecte pozitive semnificative pentru regiune, contribuind la stabilitatea şi dezvoltarea mediului de afaceri local, argumentând că, pe termen lung, şantierul ar putea angaja câteva mii de persoane, iar dezvoltarea unui sistem dual de formare profesională pentru calificarea forţei de muncă, precum şi înfiinţarea unui centru de excelenţă şi cercetare ar putea transforma regiunea într-un pol de competenţă şi ar putea încuraja tinerii să rămână în România.

Producătorul german de arme Rheinmetall vrea să atragă pe șantierul din Mangalia proiecte globale

"Planul actual prevede ca reluarea activităţii şantierului să depăşească construirea a celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie realizate de divizia Naval Systems a Rheinmetall. Ideea este de a dezvolta România într-un hub major european pentru construcţii navale. În acest context, Rheinmetall îşi propune să atragă în ţară programe europene şi globale suplimentare, consolidând astfel poziţia României în industriile de apărare şi construcţii navale", se precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte valorificarea activelor existente, cele două companii anunţă că operaţiunile actuale ar urma să fie continuate şi integrate într-un model de afaceri modernizat, în care experienţa existentă să fie valorificată şi extinsă, iar capacităţile şi resursele infrastructurii existente să fie optimizate suplimentar.

Rheinmetall este un grup german de tehnologie şi apărare, cunoscut la nivel mondial pentru producţia de echipamente militare şi sisteme de securitate. Ca furnizor de sisteme multidomeniu, compania joacă un rol important în consolidarea capacităţilor de apărare ale Europei. În România, grupul cu sediul la Düsseldorf este prezent din 2024 prin Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaş, precum şi prin proiectul fabricii de pulberi de la Victoria. Prin divizia Naval Systems, înfiinţată în urma recentei achiziţii a şantierelor NVL de la grupul Lürssen, Rheinmetall este unul dintre principalii furnizori globali de sisteme navale şi este responsabil în special pentru programe majore ale Marinei germane.

Șantierul din Mangalia, declarat de interes strategic

MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de transport maritim şi servicii logistice din lume, având o reţea extinsă şi expertiză în managementul lanţurilor globale de aprovizionare.

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care stipulează că statul român poate prelua legal activele funcţionale ale companiilor declarate de Executiv ca fiind de interes strategic, aflate în faliment şi care pot produce pentru industria de apărare, plătind cel mult preţul stabilit prin raportul de evaluare pentru lichidare al acestora.

″În scopul protejării intereselor esenţiale de securitate, statul român, reprezentat de ministerul de resort (Ministerul Economiei - n.r.), poate dobândi, în oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, participaţii la persoanele juridice declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului. În situaţia persoanelor juridice declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului, aflate în faliment potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în scopul apărării intereselor esenţiale de securitate şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, activele funcţionale pot trece în proprietatea privată a statului şi administrarea ministerului de resort ca urmare a înaintării unei propuneri de valorificare a unui activ funcţional către stat, reprezentat de ministerul de resort. În acest caz, titlul de proprietate îl constituie procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidator″, scrie în OUG.

La finalul lunii martie, Guvernul a declarat de interes strategic combinatul siderurgic Liberty Galaţi, şantierul naval Damen Mangalia şi operatorul aeronautic Romaero.