„Adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie. Decizia marchează trecerea şantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat şi vor fi iniţiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea şantierului şi să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia”, se menţionează în comunicat.

Respingerea planului de către creditori determină obligaţia administratorului judiciar de a sesiza instanţa de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment şi paşii următori în derularea acesteia, menţionează sursa citată.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment şi lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate şi plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, a afirmat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR şi administrator judiciar al Şantierului Naval din Mangalia.

Pe parcursul procedurii, CITR va continua să informeze părţile interesate cu privire la etapele majore ale procesului şi la calendarul măsurilor care vor fi implementate. Scopul este ca procedura să se desfăşoare într-un mod ordonat şi transparent, cu respectarea drepturilor tuturor creditorilor şi a angajaţilor.

