„Consecinţele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajaţi”, avertizează sindicaliştii, precizând că oamenii îşi vor pierde locurile de muncă. Reprezentanţii Damen afirmă că, în forma actuală, planul de reorganizare nu poate fi susţinut, pentru că nu oferă „un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuţiile tuturor părţilor implicate”.

„În cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfăşurate astăzi, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societăţii. În aceste condiţii, procedura de reorganizare a eşuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea şi valorificarea forţată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”, a transmis, miercuri, BNS, într-un comunicat de presă, referindu-se la diatuaţia angajaţilor de la Şantierul Naval Mangalia, care nu şi-au primit drepturile salariale de peste 3 luni.

„Odată cu radierea societăţii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor vor înceta, iar aceştia îşi vor pierde locurile de muncă. Această situaţie generează un impact social major la nivel local şi necesită o atenţie urgentă din statului român, în vederea identificării unor soluţii pentru protejarea angajaţilor afectaţi”, se mai arată în comunicatul de presă.

Angajaţii Şantierului Naval Mangalia au protestat, marţi, în curtea unităţii, fiind nemulţumiţi de faptul că nu şi-au primit salariile de peste trei luni.

Reacția Damen după anunțul BNS

Damen Holding afirmă că a realizat o analiză detaliată a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar al companiei care operează şantierul naval Mangalia.

„Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investiţiilor semnificative şi a împrumuturilor acordate de Damen Holding şantierului, atât în prezent, cât şi în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major şi generează prejudicii substanţiale pentru Damen. Este important de menţionat că Damen nu va lua decizii care să afecteze interesele sale legitime sau pe cele ale angajaţilor, partenerilor şi celorlalte părţi implicate. Deşi compania rămâne angajată să sprijine viitorul şi posibila continuare a activităţii şantierului naval Mangalia, ţinând cont şi de situaţia angajaţilor acestuia, un astfel de sprijin poate fi oferit doar într-un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuţiile tuturor părţilor implicate”, consideră reprezentanţii Damen.

Ei afirmă că, din păcate, în forma actuală, planul de reorganizare nu îndeplineşte aceste criterii, motiv pentru care Damen nu îl poate susţine.

„Cu toate acestea, compania noastră rămâne deschisă dialogului şi este disponibilă să colaboreze cu toate părţile interesate pentru a identifica şi analiza soluţii alternative. Obiectivul nostru este să sprijinim un viitor durabil şi sustenabil pentru şantierul naval Mangalia, într-un mod corect pentru toate părţile implicate, inclusiv pentru Damen, care a realizat investiţii semnificative de-a lungul anilor”, precizează reprezentanţii Damen.