Gigantul german Rheinmetall, interesat de șantierul Mangalia. Ar putea construi patru nave pentru România

Sursele citate spun că delegația a analizat posibilitatea dezvoltării unor capacități de construcție navală în România, însă compania nu ar fi interesată de preluarea integrală a șantierului. Interesul ar viza mai degrabă utilizarea unor facilități pentru proiecte punctuale, în special în domeniul militar.

Potrivit acelorași surse, în echipa Rheinmetall s-au aflat și specialiști germani cu experiență în construcția de nave militare. Vizita vine într-un moment în care compania își consolidează divizia navală, după ce anul trecut a preluat divizia militară de nave NVL, subsidiară a grupului Lurrsen. Tranzacția trebuie însă finalizată formal prin aprobarea autorității germane de supraveghere a concurenței.

Interesul pentru Mangalia apare și pe fondul planurilor de înzestrare ale României. Prin programul SAFE, statul român intenționează să construiască patru nave, dintre care două nave de luptă și două nave pentru scafandri militari, proiect aflat în programul de modernizare a forțelor navale.

Rheinmetall are deja experiență regională în construcția de nave militare. În Bulgaria, compania a colaborat cu șantierul naval din Șantierul Naval Varna, unde au fost construite două nave.

Potrivit surselor din industrie, delegația Rheinmetall a venit la Mangalia împreună cu reprezentanți ai gigantului MSC – compania care are nave la reparat, acum în șantier. Această companie specializată în transportul de containere, implicată în discuții privind posibile colaborări logistice.

Rheinmetall este cea mai mare companie germană specializată în producția de tehnică militară. Produce de la vehicule militare, la muniție, sisteme de artilerie și alte soluții logistice pentru diverse armate.

E prezent deja în țara noastră – a achiziționat o fabrică la Mediaș, pentru vehicule militare, și au un centru de mentenanță și un hub de servicii la Satu Mare, pentru tehnica germană trimisă în Ucraina. În plus, vor construi o fabrică de pulberi pentru muniție la Victoria.

