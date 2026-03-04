Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”
Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia"

Gigantul german Rheinmetall, interesat de șantierul Mangalia. Ar putea construi patru nave pentru România

O delegație a companiei germane Rheinmetall a vizitat miercuri șantierul naval din Șantierul Naval Mangalia, potrivit surselor Știrilor ProTV. Este a doua deplasare a grupului german la Mangalia, după o vizită similară realizată anul trecut.

Adrian Popovici,  Rareș Năstase

Sursele citate spun că delegația a analizat posibilitatea dezvoltării unor capacități de construcție navală în România, însă compania nu ar fi interesată de preluarea integrală a șantierului. Interesul ar viza mai degrabă utilizarea unor facilități pentru proiecte punctuale, în special în domeniul militar.

Potrivit acelorași surse, în echipa Rheinmetall s-au aflat și specialiști germani cu experiență în construcția de nave militare. Vizita vine într-un moment în care compania își consolidează divizia navală, după ce anul trecut a preluat divizia militară de nave NVL, subsidiară a grupului Lurrsen. Tranzacția trebuie însă finalizată formal prin aprobarea autorității germane de supraveghere a concurenței.

Interesul pentru Mangalia apare și pe fondul planurilor de înzestrare ale României. Prin programul SAFE, statul român intenționează să construiască patru nave, dintre care două nave de luptă și două nave pentru scafandri militari, proiect aflat în programul de modernizare a forțelor navale.

Rheinmetall are deja experiență regională în construcția de nave militare. În Bulgaria, compania a colaborat cu șantierul naval din Șantierul Naval Varna, unde au fost construite două nave.

Potrivit surselor din industrie, delegația Rheinmetall a venit la Mangalia împreună cu reprezentanți ai gigantului MSC – compania care are nave la reparat, acum în șantier. Această companie specializată în transportul de containere, implicată în discuții privind posibile colaborări logistice.

Rheinmetall este cea mai mare companie germană specializată în producția de tehnică militară. Produce de la vehicule militare, la muniție, sisteme de artilerie și alte soluții logistice pentru diverse armate.

E prezent deja în țara noastră – a achiziționat o fabrică la Mediaș, pentru vehicule militare, și au un centru de mentenanță și un hub de servicii la Satu Mare, pentru tehnica germană trimisă în Ucraina. În plus, vor construi o fabrică de pulberi pentru muniție la Victoria.

Dar, astă toamnă, o delegație de la Rheinmetall a mers la Mangalia la invitația Ministerului Economiei. S-au interesat în detaliu despre capacitățile de producție, fără însă să anunțe ceva. Celor din conducerea șantierului le-au dat impresia că unitatea li se pare mult mai mare decât se așteptau și ar fi pus întrebări și referitor la o împărțire a șantierului.

Rheinmetall face multe pe segmental militar… dar nu produce și nave militare. Nu încă, pentru că astă toamnă au anunțat oficial că preiau divizia militară a unei alte firme germane – Lurrsen, care fac și nave civile.

Lurrsen a vândut către Rheinmetall subsidiara NVL, care în ultimii ani a construit și pentru statul bulgar două nave militare. Ce-i drept, într-un port mult mai mic, la Varna.  

Situația portului Mangalia

Construcția a patru nave militare ar putea oferi ultima șansă de redresare pentru un obiectiv industrial cu miză economică și strategică majoră, după cum arată un reportaj România, te iubesc!

Ministrul Apărării, Radu Miruță, care a venit la MApN după ce a fost anul trecut ministru la Economie, spune că știe perfect situația, iar șantierul poate fi salvat. A vorbit despre importanța colosului de la Mangalia și la Berlin, în prezența omologului neamț, la Ministerul Apărării german.

România a primit undă verde și poate investi peste 16 miliarde de euro în înzestrarea armatei și în stimularea industriei de apărare, prin acest program. În lista de proiecte desecretizate la minister figurează și 2 nave de patrulare, tip OPV, ambele în valoare de 700 de milioane de euro, dar și două nave mai mici, de salvare, pentru pompieri, la 57 de milioane de euro. Ministrul Miruță precizează că programul SAFE vine ca o mănușă pentru șantier.

Așadar, cine va construi patru nave la Mangalia ar trebui să preia șantierul, nu doar să încheie un contract de execuție, în șantier. Același ministru spune că șantierul ar putea mai putea prelua și alte contracte aprobate prin SAFE, cum ar fi cel pentru blindatele PIRANHA V, sau cel pentru 198 de mașini de lupă șenilate MLI, pentru infanteria română.

Carcasele la aceste vehicule ar putea fi sudate în halele de la Mangalia. Mai ales că transportoarele PIRAHNA V, din anii trecuți, de asemenea au fost asamblate la șantierul naval. Motivul? Avea cei mai pricepuți sudori pentru lucrări speciale care să îndeplinească cerințele NATO. 

Pentru programul SAFE trebuie încheiate contractele până în luna mai, acest an. Ministrul invocă proceduri de urgență permise de insolvență, dar este evaziv în detalii.

Mesajul e ferm: statul vrea control și vrea navele la Mangalia. În cazul achizițiilor militare sunt proceduri speciale, cu cerințe operaționale. Adică cei de la armată trebuie să întocmească un dosar care prevede cum vor să arate și să fie dotate navele de patrulare, precum și cele pentru scafandri.

România și-ar putea construi nave de război la Mangalia și ar salva și șantierul. Cum ar putea să ne ajute însăși Germania

În momente în care Europa își redefinește prioritățile industriale și de apărare, un gigant al construcțiilor navale românești se îneacă în promisiuni. 

Șantierul Mangalia, cândva important constructor de nave, se zbate să continue activitatea, după ani de pierderi, conflicte și contracte ratate

