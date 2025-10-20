Un bărbat din Iași a ucis o femeie, apoi a spălat-o, a îmbrăcat-o și a anunțat că a murit pur și simplu. Ce a urmat

Pentru un furt, s-a ajuns la moarte de om. O femeie de 60 de ani a fost ucisă cu sălbăticie de un vecin, supărat că femeia i-ar fi luat 30 de lei din buzunar.

Ca să ascundă crima, suspectul a curățat cadavrul victimei și a spus apoi ca femeia a murit din cauze naturale. Acum individul este după gratii.

Oroarea s-a petrecut la sfârșitul lunii trecute, în comuna Grozești. Individul de 44 de ani a anunțat o vecină că femeia cu care băuse în acea zi a murit din cauze naturale. Imediat a sunat la 112.

”Martor: Aici era, fix în curtea lui, la intrare. Și a venit poliția, ambulanță, criminalistică.

Reporter: S-a auzit ceartă, scandal?

Martor: Nu, n-am auzit nimic, chiar nimic am rămas și eu surprinsă".

Cei de la ambulanță aveau să decopere un indiciu înfiorător.

George Cristea, primar: ”Femeia a fost găsită îmbrăcată curat, aranjată, fără nici o pată de sînge pe ea și din câte am înțeles, când a venit doamna asistent medical să constate decesul, a ridicat hainele și a văzut înjunghieturile".

Bărbatul spune că s-a înfuriat la beție pentru că i s-a părut că femeia i-a luat 30 de lei

Victima fusese lovită cu o armă albă de mai multe ori. În fața anchetatorilor, individul și-a recunoscut fapta. A spus că se înfuriase pe femeie, beat fiind, pentru că i s-a părut că i-a luat 30 de lei. Oamenii spun că devenise dependent de alcool, în ultimii ani.

Bărbat: ”A fost clopotar la biserică. Cât s-a ținut de biserică vreo 6-7 ani el a fost un om… nu a deranjat pe nimeni cu nimic. Am rămas uimit".

Expertiza psihiatrică la care a fost supus agresorul a arătat că a avut discernământ în momentul comiterii faptei. A fost arestat preventiv și riscă peste 20 de ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.

