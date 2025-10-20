Un bărbat de 25 de ani, din Arad, a fost arestat după ce și-a omorât mama. Conflictul a început de la neînțelegeri mai vechi

Un bărbat de 25 de ani, din satul Peregu Mare, judeţul Arad, a fost arestat preventiv pentru omor în modalitatea violenţei în familie.

A fost acuzat că şi-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuţit, în timpul unui conflict spontan izbucnit din cauza unor neînţelegeri mai vechi.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a informat, luni, că procurorii instituţiei cercetează un tânăr de 25 de ani pentru infracţiunea de omor în modalitatea violenţei în familie.

Potrivit anchetatorilor, în 17 octombrie, în jurul orelor 10.10, bărbatul se afla la locuinţa sa din comuna Peregu Mare, sat Peregu Mare, judeţul Arad, împreună cu mama sa, iar la un moment dat, în timp ce se aflau în bucătăria imobilului, între aceştia a izbucnit un conflict spontan cauzat de neînţelegeri mai vechi.

Crima a fost comisă cu mai multe lovituri de cuțit

Acest fapt, afirmă anchetatorii, i-a creat tânărului „o stare de nervozitate” şi l-a determinat să-şi lovească mama cu cuţitul în gât de mai multe ori. În urma loviturilor, femeia a căzut la pământ, iar ulterior a decedat.

Sursa citată menţionează că judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a dispus măsura arestării preventive a tânărului, pentru o perioadă de 30 de zile, începând din 17 octombrie 2025, iar urmărirea penală continuă în acest caz.

