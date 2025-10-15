Crimă în municipiul Sibiu. Un bărbat și o femeie, arestați după ce cadavrul victimei a fost găsit pe un teren viran

O femeie și un bărbat au fost arestați la Sibiu, pentru o crimă pe care ar fi comis-o pe 11 septembrie. Cadavrul victimei a fost descoperit două săptămâni mai târziu, îngropat superficial pe un teren viran.

Victima, un bărbat în vârstă de 67 de ani, a fost bătută cu sălbăticie și și-a pierdut viața ca urmare a loviturilor primite, au stabilit anchetatorii.

Bănuiți de omor sunt un bărbat de 53 de ani și partenera sa de viață, cu un an mai tânără. Suspecții trăiau împreună într-o baracă de la marginea Sibiului și se cunoșteau cu cel pe care l-ar fi ucis. Deocamdată, motivele crimei nu sunt cunoscute.

Fapta ar fi avut loc la finalul unei vizite pe care victima a făcut-o celor doi. Anchetatorii spun că suspecții l-au îngropat pe cel ucis într-o zonă nelocuită, pe malul unei ape.

Locul a fost răscolit însă, probabil de niște câini, și așa a ieșit la iveală cadavrul. Un trecător l-a observat și a alertat autoritățile. Cercetările au durat două săptămâni, până la identificarea presupușilor autori ai omorului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













