Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul susține că nu l-a observat la timp

Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul povestește că victima era întinsă pe șosea și, din acest motiv, nu a observat-o la timp.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut la scurt timp după lăsarea întunericului. Taximetristul nu a obervat la timp că bărbatul zăcea pe asfalt și a trecut cu mașina peste trupul său.

După ce și-a dat seama ce s-a întâmplat, șoferul a coborât imediat din mașină și a chemat ajutoare.

Ionela Boghiță, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui: „La sosirea echipajelor, victima fusese deja scoasă de sub vehicul de către șoferul mașinii. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 50-60 de ani, a fost găsit conștient de echipajul medical, însă prezenta un traumatism cranio-cerebral precum și alte traumatisme la nivelul membrelor inferioare.”



Bărbatul a ajuns în stare gravă la spitalul din Vaslui. Taximetristul, care nu avea client în momentul impactului, nu consumase alcool.

Agent Kemalia Ugurlu, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „Polițișii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.”

Anchetatorii încearcă acum nu numai să-și dea seama exact ce s-a întâmplat, ci și să afle identitatea victimei.

