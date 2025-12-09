Un bărbat care zăcea pe asfalt a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul susține că nu l-a observat la timp

Stiri Socante
09-12-2025 | 07:25
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat se zbate între viață și moarte, după ce a fost călcat de un taximetru, în Vaslui. Șoferul povestește că victima era întinsă pe șosea și, din acest motiv, nu a observat-o la timp.

autor
Cătălina Vieru

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut la scurt timp după lăsarea întunericului. Taximetristul nu a obervat la timp că bărbatul zăcea pe asfalt și a trecut cu mașina peste trupul său.

După ce și-a dat seama ce s-a întâmplat, șoferul a coborât imediat din mașină și a chemat ajutoare.

Ionela Boghiță, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui:La sosirea echipajelor, victima fusese deja scoasă de sub vehicul de către șoferul mașinii. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 50-60 de ani, a fost găsit conștient de echipajul medical, însă prezenta un traumatism cranio-cerebral precum și alte traumatisme la nivelul membrelor inferioare.

Bărbatul a ajuns în stare gravă la spitalul din Vaslui. Taximetristul, care nu avea client în momentul impactului, nu consumase alcool.

Citește și
acc sinaia
Autocar cu peste 70 de persoane la bord, implicat într-un accident la Sinaia

Agent Kemalia Ugurlu, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui:Polițișii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Anchetatorii încearcă acum nu numai să-și dea seama exact ce s-a întâmplat, ci și să afle identitatea victimei.

Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii

Sursa: Pro TV

Etichete: vaslui, accident, taximetrist,

Dată publicare: 09-12-2025 07:15

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Accident grav în Vaslui. Un șofer a murit, iar soția lui a fost rănită după un impact în lanț cu patru mașini
Stiri actuale
Accident grav în Vaslui. Un șofer a murit, iar soția lui a fost rănită după un impact în lanț cu patru mașini

Un grav accident rutier, cu 4 mașini implicate, s-a produs în Vaslui. Un bărbat și-a pierdut viața, iar soția lui a ajuns la spital cu răni.

Autocar cu peste 70 de persoane la bord, implicat într-un accident la Sinaia
Stiri actuale
Autocar cu peste 70 de persoane la bord, implicat într-un accident la Sinaia

Un autocar în care se aflau 71 de persoane a fost implicat, duminică, într-un accident rutier produs la Sinaia, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Băiat de 14 ani, accidentat grav pe șoseaua București-Târgoviște. Localnicii acuză lipsa semaforului din zonă
Stiri actuale
Băiat de 14 ani, accidentat grav pe șoseaua București-Târgoviște. Localnicii acuză lipsa semaforului din zonă

Accident grav miercuri seară pe Șoseaua București-Târgoviște. Un băiat, lovit de o mașină în timp ce traversa strada, a fost dus de urgență la spital. Nu este clar dacă se afla sau nu pe trecerea de pietoni.

Accident grav în Galați, cu patru victime. Un șofer cu o alcoolemie de 1,22 mg/l în sânge a intrat pe contrasens
Stiri actuale
Accident grav în Galați, cu patru victime. Un șofer cu o alcoolemie de 1,22 mg/l în sânge a intrat pe contrasens

Patru persoane au ajuns la spital, între care o fetiță, după ce un șofer băut a intrat pe contrasens, pe un drum din Galați.

Accident în lanț în Capitală. Cinci mașini au fost avariate după ce un șofer începător a făcut o depășire imprudentă
Stiri actuale
Accident în lanț în Capitală. Cinci mașini au fost avariate după ce un șofer începător a făcut o depășire imprudentă

Accident în lanț petrecut marți noaptea în Capitală, după ce un șofer începător ar fi încercat o depășire pe partea dreaptă și s-a izbit de un autoturism. Au urmat, pe rând, alte trei coliziuni, iar o femeie a fost rănită și a ajuns la spital.  

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28