Accident în lanț în Capitală. Cinci mașini au fost avariate după ce un șofer începător a făcut o depășire imprudentă

Accident în lanț petrecut marți noaptea în Capitală, după ce un șofer începător ar fi încercat o depășire pe partea dreaptă și s-a izbit de un autoturism. Au urmat, pe rând, alte trei coliziuni, iar o femeie a fost rănită și a ajuns la spital.

Cinci mașini au fost avariate.

În timpul cercetărilor, polițiștii au descoperit că un alt conducător auto, implicat în accident, se urcase băut la volan.

Accidentul s-a petrecut pe Calea Văcărești, un bulevard din Sectorul 4 al Capitalei, cu câte trei benzi pe sens.

Corespondent Știrile PRO TV: „Șoferul autoturismului alb a încercat să depășească mașina din față și să evite două mașini de pe marginea drumului, dar a ajuns să le lovească pe toate.”

Șoferul se deplasa pe a doua bandă de circulație.

Însă, pentru că nu avea loc pe banda a treia, a decis să facă manevra pe partea dreaptă – acolo unde erau staționate două mașini, una în spatele celeilalte.

Șofer implicat în accident: „Aveam 60 la oră, făcusem dreapta și erau opriți și mai aveam puțin până la ei. Nu i-am văzut și am intrat în ei.”

Băiat: „Prietenul meu a venit pe banda asta și cele două mașini erau oprite. A încercat să le evite.”

Ca într-un joc de domino, prima mașină lovită a ricoșat în a doua.

A doua a ajuns pe mijlocul străzii și s-a izbit de autoturismul pe care șoferul încerca să-l depășească.

În plus, a fost lovit și un autoturism parcat. În total, cinci mașini au fost avariate.

Băiat: „M-a sunat prietena mea să-mi zică că mi-au lovit mașina.”

În urma impactului, o femeie care se afla într-unul dintre autoturismele staționate a rămas captivă în caroserie, până la intervenția pompierilor.

Apoi, a fost transportată la spital.

Șofer implicat în accident: „A fost blocată în mașină, au venit pompierii să o ajute să iasă. Sper să fie bine.”

Deși s-a trezit cu mașina lovită în timp ce staționa, unul dintre șoferi a fost sancționat pentru o altă greșeală.

Polițiștii au descoperit că avea o alcoolemie de 0,11 la mie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













