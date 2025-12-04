Băiat de 14 ani, accidentat grav pe șoseaua București-Târgoviște. Localnicii acuză lipsa semaforului din zonă

Accident grav miercuri seară pe Șoseaua București-Târgoviște. Un băiat, lovit de o mașină în timp ce traversa strada, a fost dus de urgență la spital. Nu este clar dacă se afla sau nu pe trecerea de pietoni.

Accidentul s-a petrecut miercuri seară, după ora 20. Mai multe echipaje de la Poliție, Jandarmerie si SMURD au ajuns la fața locului.

Nu este clar în acest moment dacă băiatul traversa neregulamentar sau pe trecerea de pietoni când a fost lovit. Până la sosirea echipajelor, martorii au încercat să-i acorde primul ajutor.

Martor: „Eram aici și m-am dus să văd ce s-a intamplat. I-am luat pulsul, i-am luat toate stările pe care le avea. La un moment dat vorbise. Echipajele au ajuns după cinci minute de când s-a întâmplat accidentul. Au venit după si polițiștii și mascații ”

Băiatul a fost transportat de urgență la spital, intubat. Ar fi rănit la cap, spun martorii. Localnicii se plâng de numărul mare de accidente din zonă.

Localnic: „Nu pune un semafor. Era să dea și peste și mine și peste băiețel. Se întâmplă foarte multe accidente aici. Banda 1 oprește și banda 2 deloc.. ”

Testele au arătat că șoferul - în vârstă de 46 de ani - nu consumase băuturi alcoolice și nici substanțe interzise înainte să se urce la volan. Polițștii continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













