Accident grav în Galați, cu patru victime. Un șofer cu o alcoolemie de 1,22 mg/l în sânge a intrat pe cotrasens

Patru persoane au ajuns la spital, între care o fetiță, după ce un șofer băut a intrat pe contrasens, pe un drum din Galați.

Ambii șoferi, o pasageră de 52 de ani și nepoata ei de 5 ani au fost preluați de un echipaj SMURD și transportați la Spitalul din Tecuci.

Femeia de 52 de ani are comoție cerebrală, iar copila s-a lovit la cap. Ele au fost transferate la Spitalul din Galați.

Șoferul vinovat – în vârstă de 52 de ani – avea o alcoolemie de 1,22 mg per litru în sânge, spun polițiștii.

