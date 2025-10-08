Motivul pentru care femeia din Dâmbovița a dat foc la casă și a murit împreună cu băiețelul ei de 5 ani

Un băiețel de 5 ani din Dâmbovița și mama lui au murit în urma unui incendiu petrecut în locuința lor. Potrivit anchetatorilor, chiar femeia ar fi aprins focul, și ar fi vrut să se sinucidă.

Tragedia a avut loc la 5 dimineața în comună Pietrari. Mama femeii decedate în incendiu, aflată și ea în casă, a cerut ajutorul vecinilor când fiica sa a amenințat că își va pune capăt zilelor și s-a încuiat într-o cameră cu băieţelul de 5 ani.

Oamenii au sunat la 112 și au încercat să salveze victimele. Au scos copilul din încăperea cuprinsă de fum, insă, din păcate, era prea târziu. Nici mama lui, în vârstă de 43 de ani, nu a putut fi resuscitată de echipajele de urgență care au ajuns la fața locului.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi aprins focul, într-un acces de disperare, provocat de niște datorii. Achiziționase o mașină, pe care nu mai putea să o plătească. Însă investigaţia acestui caz șocant este abia la început.

