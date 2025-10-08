Motivul pentru care femeia din Dâmbovița a dat foc la casă și a murit împreună cu băiețelul ei de 5 ani

Stiri Socante
08-10-2025 | 13:34
×
Codul embed a fost copiat

Un băiețel de 5 ani din Dâmbovița și mama lui au murit în urma unui incendiu petrecut în locuința lor. Potrivit anchetatorilor, chiar femeia ar fi aprins focul, și ar fi vrut să se sinucidă.

autor
Marilena Iordache

Tragedia a avut loc la 5 dimineața în comună Pietrari. Mama femeii decedate în incendiu, aflată și ea în casă, a cerut ajutorul vecinilor când fiica sa a amenințat că își va pune capăt zilelor și s-a încuiat într-o cameră cu băieţelul de 5 ani.

Oamenii au sunat la 112 și au încercat să salveze victimele. Au scos copilul din încăperea cuprinsă de fum, insă, din păcate, era prea târziu. Nici mama lui, în vârstă de 43 de ani, nu a putut fi resuscitată de echipajele de urgență care au ajuns la fața locului.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi aprins focul, într-un acces de disperare, provocat de niște datorii. Achiziționase o mașină, pe care nu mai putea să o plătească. Însă investigaţia acestui caz șocant este abia la început. 

Sursa: Pro TV

Etichete: dambovita,

Dată publicare: 08-10-2025 13:33

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
O hală de carmangerie a fost mistuită de un incendiu, lângă Timișoara. „Am luat o căciulă şi am fugit”
Stiri actuale
O hală de carmangerie a fost mistuită de un incendiu, lângă Timișoara. „Am luat o căciulă şi am fugit”

O hală unde sunt fabricate și depozitate produse din carne a luat foc duminică seară în comuna Șag, de lângă Timișoara. Construcția industrială se află într-o zonă de case.

Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș
Stiri actuale
Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș

Panică sâmbătă noapte într-un bloc din Arad, după ce un apartament de la etajul 8 a luat foc. Vecinii au simțit miros de fum și au sunat după ajutor. Mai mulți oameni nu au putut ieși din clădire și s-au adăpostit pe acoperiș.

Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă
Stiri actuale
Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă

O casă dintr-o comună din județul Argeș a fost distrusă ieri de flăcări. Când au ajuns pompierii, acoperișul ardea pe o suprafață de 120 de metri pătrați.

Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO
Stiri externe
Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit joi noapte la rafinăria El Segundo Chevron din comitatul Los Angeles, în urma unei explozii. El Segundo Chevron este cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA și se află aproape de aeroportul LAX.  

Incendiu violent, după ce o mașină și două tiruri s-au ciocnit în Mehedinți. Toți cei implicați au supraviețuit
Stiri actuale
Incendiu violent, după ce o mașină și două tiruri s-au ciocnit în Mehedinți. Toți cei implicați au supraviețuit

Un incendiu de proporții a izbucnit după ce un autoturism și două tiruri s-au ciocnit pe un drum național din Mehedinți.  

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
Stiri actuale
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu

Un cod roșu de ploi torențiale este valabil miercuri până la ora 15:00 în cinci județe și municipiul București. Va ploua abundent și vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor
Stiri actuale
O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor

O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Octombrie 2025

03:13:12

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28