O hală de carmangerie a fost mistuită de un incendiu, lângă Timișoara. „Am luat o căciulă şi am fugit”

O hală unde sunt fabricate și depozitate produse din carne a luat foc duminică seară în comuna Șag, de lângă Timișoara. Construcția industrială se află într-o zonă de case.

Localnicii au sunat la 112, alarmați de flăcări și de fumul gros, vizibil de la distanță. Deocamdată nu este clar de la ce a pornit incendiul.

Era aproape 9 seara când localnicii au văzut flăcările care ieșeau din hală.

Localnic: „Am ieşit din magazie şi am văzut flăcări pe cărare. Lumina roșie. Am venit până la vie şi când m-am uitat, afumătoarea ardea”.

Reporter: Dvs aţi sunat la 112?

Localnic: „Da”.

Bărbat: „O luat acoperişul foc. Aici se face carne. Carmangerie”.

Panicați, oamenii au ieșit din case.

Femeie: „Eu am luat o căciulă şi am fugit.”

Elena Rădulescu, purtător de cuvânt ISU Timiș: „La faţa locului s-au deplasat de urgență patru autospeciale de stingere, două autospeciale de lucru la înălțime şi 25 de pompieri. În urma incendiului, a fost afectat acoperişul halei, pe o suprafață de aproximativ 200 mp şi materialele depozitate în interior”.

Mai multe lăzi frigorifice goale au fost distruse în incendiu. Din fericire, nu au fost victime, iar focul a fost stins în aproximativ 20 de minute.

