Caz șocant în județul Dâmbovița. O femeie și copilul ei de 5 ani au fost găsiți morți, după ce ea a amenințat că-și dă foc

Stiri Socante
08-10-2025 | 11:07
medicina legala
Pro TV

O femeie din judeţul Dâmboviţa a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au găsit două cadavre, o femeie de 43 de ani şi fiul ei de cinci ani.

autor
Claudia Alionescu

În această dimineaţă, 8 octombrie a.c., în jurul orei 05:45, poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie de 43 de ani din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră împreună cu fiul său de 5 ani şi a afirmat că intenţionează să se sinucidă, dând foc încăperii”, anunţă, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

Sursa citată a precizat că, la ajungerea echipajelor la faţa locului, poliţiştii au identificat două persoane decedate, respectiv femeia de 43 de ani şi fiul acesteia, în vârstă de 5 ani.

Cadavrele vor fi preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor.

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Citește și
sechestrat
Un bărbat din Botoșani și-a sechestrat copilul și și-a amenințat fosta soție că îl va omorî și că apoi se va sinucide
Scandal în centrul Aradului. Un tânră de 23 de ani a fost rănit cu cuțitul. Trei persoane sunt la spital

Sursa: News.ro

Etichete: dambovita, politie, medicina legala, cadavre,

Dată publicare: 08-10-2025 11:04

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Caz dramatic în Suceava. Un bărbat a amenințat că își dă foc în fața primăriei. Ce l-a determinat să facă acest gest
Stiri actuale
Caz dramatic în Suceava. Un bărbat a amenințat că își dă foc în fața primăriei. Ce l-a determinat să facă acest gest

Un bărbat de 47 de ani s-a stropit cu combustibil ameninţând că se sinucide, dezamăgit fiind din cauza femeilor.

Un bărbat din Botoșani și-a sechestrat copilul și și-a amenințat fosta soție că îl va omorî și că apoi se va sinucide
Stiri actuale
Un bărbat din Botoșani și-a sechestrat copilul și și-a amenințat fosta soție că îl va omorî și că apoi se va sinucide

Scene de coșmar într-un apartament din Botoșani. Un bărbat și-a sechestrat copilul de 10 ani și, furios pe fosta parteneră, a amenințat că îl va omorî pe băiețel, apoi își va lua viața. Jandarmii au intrat cu forța și l-au încătușat pe individ.

O fată de 12 ani din Bucureşti s-a încuiat în casă și a amenințat că se sinucide. Au intervenit poliţiştii şi negociatorii
Stiri actuale
O fată de 12 ani din Bucureşti s-a încuiat în casă și a amenințat că se sinucide. Au intervenit poliţiştii şi negociatorii

O fată de 12 ani s-a încuiat, vineri seară, într-o locuinţă din Sectorul 6 al Capitalei, ameninţând că se sinucide, astfel că acolo au intervenit poliţişti şi negociatori de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.

O mamă din Odobeşti a sunat la 112 să reclame că partenerul i-a răpit fiica și că amenință că se sinucide
Stiri actuale
O mamă din Odobeşti a sunat la 112 să reclame că partenerul i-a răpit fiica și că amenință că se sinucide

O femeie din Odobeşti, Vrancea, a sunat la 112 pentru a reclama un scandal prin care a trecut cu partenerul ei de viață.

 

Gemeni de cinci ani, găsiți morți după ce mama lor s-a aruncat în gol de pe un pod. Cum a fost descoperită crima
Stiri externe
Gemeni de cinci ani, găsiți morți după ce mama lor s-a aruncat în gol de pe un pod. Cum a fost descoperită crima

O femeie, mamă a unor gemeni în vârstă de cinci ani, este suspectată că i-a omorât pe aceștia înainte de a se sinucide, au anunțat forțele de ordine.

 

 

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau
Stiri actuale
Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau

România se află sub influența ciclonului Barbara. Capitala și cinci județe din sudul țării sunt de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale.

Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci
Stiri actuale
Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci

Ciclonul se intensifică peste Marea Neagră. Marți noapte ploaia a făcut probleme în județul Constanța.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Octombrie 2025

03:13:12

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28