Caz șocant în județul Dâmbovița. O femeie și copilul ei de 5 ani au fost găsiți morți, după ce ea a amenințat că-și dă foc

O femeie din judeţul Dâmboviţa a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au găsit două cadavre, o femeie de 43 de ani şi fiul ei de cinci ani.

„În această dimineaţă, 8 octombrie a.c., în jurul orei 05:45, poliţiştii din cadrul Secţiei Nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie de 43 de ani din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră împreună cu fiul său de 5 ani şi a afirmat că intenţionează să se sinucidă, dând foc încăperii”, anunţă, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

Sursa citată a precizat că, la ajungerea echipajelor la faţa locului, poliţiştii au identificat două persoane decedate, respectiv femeia de 43 de ani şi fiul acesteia, în vârstă de 5 ani.

Cadavrele vor fi preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor.

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili ce s-a întâmplat.

