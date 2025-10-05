Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș

Panică sâmbătă noapte într-un bloc din Arad, după ce un apartament de la etajul 8 a luat foc. Vecinii au simțit miros de fum și au sunat după ajutor. Mai mulți oameni nu au putut ieși din clădire și s-au adăpostit pe acoperiș.

Pompierii au intervenit în forță, inclusiv cu o autospecială de lucru la înălțime. 25 de persoane au fost evacuate.

Flăcările, pornite de la un reșou folosit pentru încălzire, au afectat balconul și una dintre camere. Locuința era debranșată de la gaze, deoarece acolo au mai fost și alte incendii.

Proprietara, găsită în stare de inconștiență, a ajuns la spital. Alte două femei au primit îngrijiri medicale. Vâlvătaia a fost stinsă înainte să se extindă și la apartamentele învecinate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













