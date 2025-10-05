Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș

Stiri actuale
05-10-2025 | 07:40
incendiu arad
Pro TV

Panică sâmbătă noapte într-un bloc din Arad, după ce un apartament de la etajul 8 a luat foc. Vecinii au simțit miros de fum și au sunat după ajutor. Mai mulți oameni nu au putut ieși din clădire și s-au adăpostit pe acoperiș.

autor
Stirileprotv

Pompierii au intervenit în forță, inclusiv cu o autospecială de lucru la înălțime. 25 de persoane au fost evacuate.

Flăcările, pornite de la un reșou folosit pentru încălzire, au afectat balconul și una dintre camere. Locuința era debranșată de la gaze, deoarece acolo au mai fost și alte incendii.

Proprietara, găsită în stare de inconștiență, a ajuns la spital. Alte două femei au primit îngrijiri medicale. Vâlvătaia a fost stinsă înainte să se extindă și la apartamentele învecinate.

Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut lângă aeroportul din Salonic

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, pompieri, arad,

Dată publicare: 05-10-2025 07:37

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă
Stiri actuale
Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă

O casă dintr-o comună din județul Argeș a fost distrusă ieri de flăcări. Când au ajuns pompierii, acoperișul ardea pe o suprafață de 120 de metri pătrați.

Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO
Stiri externe
Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit joi noapte la rafinăria El Segundo Chevron din comitatul Los Angeles, în urma unei explozii. El Segundo Chevron este cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA și se află aproape de aeroportul LAX.  

Incendiu violent, după ce o mașină și două tiruri s-au ciocnit în Mehedinți. Toți cei implicați au supraviețuit
Stiri actuale
Incendiu violent, după ce o mașină și două tiruri s-au ciocnit în Mehedinți. Toți cei implicați au supraviețuit

Un incendiu de proporții a izbucnit după ce un autoturism și două tiruri s-au ciocnit pe un drum național din Mehedinți.  

Recomandări
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie
Stiri externe
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”
Stiri externe
Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă sâmbătă, la Tbilisi, pentru a protesta împotriva puterii în Georgia, unde populaţia a fost chemată la urne pentru alegerile locale după aproape un an de criză politică între guvern şi opoziţia pro-europeană.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Octombrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28