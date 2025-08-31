Șocant. Filmul crimei din Iași, unde un bărbat și-a înjunghiat mortal fiul. „Îl bătea, îl chinuia, îl lega”

31-08-2025 | 19:06
Este anchetă la Iași, după o crimă oribilă, în familie. Un bătrân de 75 de ani a recunoscut că și-a ucis fiul, dar susține că a vrut doar să se apere.

Elena Bejinaru

În miez de noapte, bărbatul de 53 de ani ar fi năvălit peste el, înarmat cu un cuțit, și l-ar fi atacat. Vecinii spun că bătrânul era adesea bătut, legat și chinuit de fiul său. De această dată, agresorul a fost înjunghiat mortal.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Cei doi locuiau în aceeași curte, dar în case separate. Aproape de miezul nopții, peste bărbatul în vârstă de 75 de ani a năvalit fiul său, de 53 de ani. Între cei doi a izbucnit o ceartă violentă. Dealtfel, vecinii celor doi spun că în ultima vreme, bătrânul ducea o viață chinuită, din cauza fiului extrem de violent.

Martor: „Îl bătea, îl chinuia, îl lega, de două ori l-a bătut înainte pe taică-su. Din cauza nevestei. El când venea de la treabă spunea ia uite taică-tu ce face. Și îl bătea pe taică-su. Până la 11 jumate era circ acolo.”

În noaptea atacului, agresorul ar fi fost beat, și, înarmat cu o armă albă, l-a amenințat cu moartea pe tatăl său. Convins că fiul vrea sa il ucidă, batranul ar fi încercat să se apere si, în haosul creat, l-a injunghiat mortal.

Martor: „I-am spus du-te acasă. Când am ajuns acolo era cu fața în sus. A venit salvarea, poliția, întâi i-a pus cătușele lui taică-su.”

Anchetatorii au decis ca bătranul să fie cercetat în libertate si l-au trimis acasă, însă localnicii sunt revoltați.

Localnic: Sunt violenți, prea tare. Taică-su era și el violent, că a făcut pușcărie. Nu se mai poate să-l mai ții în comunitatea asta.”

Tatăl victimei a declarat în fața achetatorilor că se consideră nevinovat și că a încercat doar își salveze viața. Râmăne de văzut însă, dacă gestul său va fi încadrat la „legitimă apărare”.

Deocamdată procurorii au deschis un dosar penal pentru omor și continuă cercetările.
 

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

