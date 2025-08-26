Ce a dezvăluit autopsia în cazul românilor găsiți morți într-o groapă de gunoi din Spania. Detalii șocante din anchetă

Autoritățile spaniole investighează o dublă crimă, după ce cadavrele a doi români au fost descoperite, la interval de două săptămâni, la o groapă de gunoi din orașul Zaragoza.

Corpurile prezentau urme de violență, iar una dintre victime era desfigurată. Anchetatorii verifică posibile legături cu crima organizată și traficul de droguri. După autopsie, trupurile românilor au fost repatriate.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Cele două cadavre au fost găsite la Centrul de Tratare și Sortare a Deșeurilor, la marginea orașului Zaragoza. Primul a fost descoperit la finalul lunii aprilie, celălalt două săptămâni mai târziu.

Potrivit anchetatorilor, fața unuia dintre bărbați era complet desfigurată și acoperită cu o geacă. Și cel de-al doilea cadavru, găsit chiar pe banda de sortare a deșeurilor, avea mai multe lovituri pe corp și avea hainele sfâșiate.

Un muncitor care lucrează la groapa de gunoi a declarat că al doilea cadavru era complet acoperit și ar fi putut ajunge pe banda rulantă care sortează deșeurile pentru a fi distruse.

Adriana Mureșan, Asociația Voluntari în Europa: „Cel care a găsit al doilea corp care a spus că a fost o întâmplare că a apărut corpul pe banda de sortare dimineața pentru că după-amiaza nu mai este personal la banda de sortare, se face sortarea automată. Este clar că au fost amândoi asasinați.”

Rezultatele autopsiei

Primele rezultate ale autopsiei arată că cei doi au avut o moarte violentă și că, cel mai probabil, este o dublă crimă.

Cristian Delcea, psiholog criminalist: „Am putea lua în calcul o persoană care a ales acel loc pentru a se feri de camere."

Polițiștii au stabilit că cei doi sunt români dar nu au făcut publică identitatea lor. De altfel, suspectează că între morțile lor ar putea fi o legătură și iau în calcul mai multe ipoteze, printre care și conexiuni cu crima organizată.

După autopsie, trupurile celor doi au fost aduse în România cu ajutorul unui ONG spaniol.

Aurel Nae, preot român în Zaragoza: „ONG-ul respectiv se ocupă cu recuperarea cadavrelor persoanelor care nu au familie, rude. Cel mai probabil nu aveau familie și nici cunoscuți în comunitate."

Presa spaniolă scrie că, în 2015, la același centru de reciclare au mai fost găsite două cadavre - doi bebeluși, iar anchetele nu au condus la niciun rezultat.

