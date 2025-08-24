Bărbat din Galați, ucis cu cruzime de soție. S-ar fi luat la ceartă când se pregăteau de un parastas

Crimă într-o familie din județul Galați. Un bărbat de 56 de ani a fost ucis de soție care l-a înjunghiat după o ceartă.

Cei doi trăiau de mulți ani în Italia și veniseră acasă pentru a organiza un parastas. Duminică femeia a fost arestată.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Cei doi soți în vârstă de 56 și 53 de ani, sunt din localitatea Fundeanu, județul Galați, dar locuiau de multă vreme în Italia, în regiunea Veneto. Ca de obicei, vara și de sărbători se întorceau acasă. Acum veniseră pentru a organiza un parastas. Potrivit vecinilor, cei doi s-au certat pentru că soțul nu mai voia să plece înapoi în Italia, dar soția nu era de acord.

Vecin: „Ea nu voia să se mai întoarcă. Iar el, da, de anul trecut voia să se întoarcă”.

Vecin: „A intrat în dormitor și de acolo a început scandalul”.

În timpul disputei, femeia și-ar fi atacat soțul cu un cuțit. O rudă aflată în apropiere a auzit scandalul, iar când a intrat în locuință, l-a găsit pe bărbat prăbușit la podea.

Echipajele medicale de la Ambulanță și SMURD au ajuns rapid la fața locului.

Mihai Polinschi, purtător de cuvânt Ambulanța Galați: „S-au început manevrele de resuscitare care s-au continuat la fața locului, pe timpul transportului și la spitalul Tg. Bujor încă 20 de minute după ce au ajuns acolo. În final a fost declarat la spital decedat”.

Apropiații spun că doi soți duceau o viață liniștită în Italia. Femeia lucra într-o fabrică, iar bărbatul era șofer de camion. Au și o fată, care este medic.

Vecină: „Posibil că a fost un moment de furie, de ură…”

Femeia a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru omor.

