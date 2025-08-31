Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Este anchetă la Iași, după ce un bărbat de 75 de ani și-a ucis propriul fiu. Omul susține că a încercat să se apere și așa a ajuns să îi ia viața. Acum este cercetat în stare de libertate.

Tragedia s-a petrecut în comuna Golăiești, din județul Iași. Cei doi locuiau în aceeși curte, dar în case separate. Î

n urmă cu două zile, aproape de miezul nopții, bărbatul în vârstă de 75 de ani a fost vizitat de fiul său, de 53 de ani.

A izbucnit o ceartă violentă, care se repeta zilnic de ceva vreme, spun apropiații.

Martor: ”Îl bătea, îl chinuia, îl lega, de două ori l-a bătut înainte pe taică-su. Din cauza nevestei. El când venea de la treabă spunea ”ia uite taică-tu ce face”. Și îl bătea pe taică-su. Până la 11 jumate era circ acolo".

Bărbatul a declarat că fiul său ar fi venit beat acasă și l-ar fi atacat cu o armă albă. Așa că a vrut să se apere.

”El nu e sănătos la cap”

Martor: ”I-am spus că du-te acasă. Când am ajuns acolo era cu fața în sus, îi curgea sânge. A venit salvarea, poliția întâi i-a pus cătușele lui taică-su. I-a dat drumul, a doua zi dimineață a venit acasă".

Anchetatorii au decis ca bărbatul să fie cercetat în libertate, însă localnicii sunt revoltați.

”Sunt violenți, prea tare. Taică-su era și el violent, că a făcut pușcărie. El nu e sănătos la cap. Nu se mai poate să-l mai ții in comunitatea asta".

Polițiștii fac cercetări pentru a afla adevărul în acest caz. Ramâne de văzut dacă gestul tatălui va fi încadrat la legitimă apărare.



