Cum a fost prins bărbatul din Otopeni, suspect de crimă: ”Am intrat în forță, într-adevăr, în rapel și prin spargerea ușii”

După mai bine de 12 ore de negocieri, timp în care s-a baricadat în apartament, bărbatul de 28 de ani din Otopeni, suspectat de crimă, a fost capturat de polițiști vineri seară. Sâmbătă, a fost arestat pentru omor calificat.

Bănuit că și-a ucis în bătaie fiul vitreg de nici trei ani, riscă 25 de ani de închisoare.

Atenție! Urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Trupele speciale au intrat în forță în jurul orei 21.00 peste suspectul de 28 de ani, acuzat de crimă. Concomitent, mascații au coborât în rapel în balconul de la etajul patru al blocului din Otopeni în care bărbatul se baricadase de peste 12 ore.

Individul, bănuit că și-a omorât copilul vitreg, a fost scos încătușat din imobil și dus direct la audieri.

Detalii șocante despre moartea copilului

Bărbatul este bănuit că l-a bătut cu pumnii și cu picioarele pe copilul de doi ani și opt luni al partenerei sale și, în loc să-l ducă la spital, l-a lăsat să agonizeze câteva zile. Cel mic a murit în noaptea de 23 august.

Misiunea forțelor de ordine care au negociat o zi întreagă cu individul a fost deosebit de dificilă. Mai ales că, la un moment dat, în aceeași locuință s-a aflat la început și fiul bărbatului, un bebeluș de 11 luni.

Remus Mugurel Florea, inspector șef adjunct al IPJ Ilfov: „Negocierile le-au purtat colegii mei negociatori pentru a evita autovătămarea acestei persoane. Inițial, a afirmat că dacă vom intra se va arunca și probabil inevitabil și împreună cu copilul. Intervenția noastră a dus ca la scurt timp el să ne predea copilul în siguranță, acesta a fost și controlat de către o echipă medicală. În final, am intrat în forță, într-adevăr, în rapel și prin spargerea ușii.”

Individul a fost arestat preventiv

Suspectul de 28 de ani este acuzat de omor calificat și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Deși raportul medico-legal arată că băiețelul de nici trei ani avea urme grave de violență pe corp, la audieri, individul nu a recunoscut că și-a ucis fiul vitreg și a susținut tot timpul că moartea ar fi fost una naturală.

De asemenea, întrebat de ce s-a baricadat atâtea ore în apartament, bărbatul ar fi spus că i-a fost frică să nu meargă degeaba la închisoare.

După ce individul a ajuns în arest, polițiștii i-au percheziționat locuința în căutare de noi probe.

