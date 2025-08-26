Trump promite pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C. Acolo legea a fost abolită în 1981

Stiri externe
26-08-2025 | 22:30
Donald Trump
Getty

Președintele american Donald Trump a declarat marți că va solicita aplicarea pedepsei cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., deși această sancțiune a fost abolită în capitala SUA în 1981, transmite AFP.

autor
Aura Trif

'Dacă cineva omoară pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este puternic descurajator', a declarat preşedintele cu prilejul unui consiliu de miniştri la Casa Albă, spunând că 'nu avem de ales.'

Administraţia Trump va putea cere sentinţa capitală în cazurile de crimă ce pot fi instrumentate la nivel federal, nu şi în cele la nivel local.

Însă preşedintele republican ar putea încerca să modifice legislaţia în vigoare în Capitală, un bastion tradiţional al democraţilor. Washington D.C. nu face parte din niciun stat şi dispune de un statut parte, Congresul având dreptul de a supraveghea administrarea oraşului.

Trump a scos Garda Națională pe străzile capitalei SUA

În 1992, după asasinarea unui asistent parlamentar, Congresul a impus un referendum vizând reintroducerea pedepsei capitale la Washington, dar două treimi dintre locuitori au votat împotrivă.

Citește și
Alexander Stubb Donald Trump
Liderul european care s-a împrietenit cu Trump la golf speră ca președintele SUA să-și piardă răbdarea: Atunci va lua măsuri

După revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a semnat un ordin executiv vizând extinderea utilizării acestei pedepse 'pentru crimele cele mai odioase', şi le-a dat instrucţiuni procurorilor federali să întocmească astfel de rechizitorii mai frecvent.

Declaraţia de marţi a preşedintelui se înscrie în campania sa de a lua sub control menţinerea ordinii la Washington, oraş pe care îl consideră 'invadat de bande violente'. În acest sens, Trump a ordonat desfăşurarea de soldaţi ai Gărzii Naţionale, unii dintre ei purtând acum arme pe străzile capitalei.

El i-a cerut luni ministrului Apărării, Pete Hegseth, să înfiinţeze o unitate specială în interiorul Gărzii Naţionale, 'responsabilă cu asigurarea ordinii şi securităţii în capitala ţării', şi a anunţat recrutarea de poliţişti şi procurori suplimentari la Washington.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane, iar alte trei - California, Oregon şi Pennsylvania - au instituit moratorii.

Trei state - Arizona, Ohio şi Tennessee - suspendaseră execuţiile, dar şi-au anunţat intenţia de a le relua. 

Incendiu de amploare la depozitul „Dragonul Roșu” din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, crima, donald trump, pedeapsa cu moartea, washington,

Dată publicare: 26-08-2025 22:04

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Escaladare în Caraibe: Trump consolidează prezența militară lângă Venezuela, în lupta contra traficului de droguri
Stiri externe
Escaladare în Caraibe: Trump consolidează prezența militară lângă Venezuela, în lupta contra traficului de droguri

Preşedintele american Donald Trump a decis să desfăşoare două nave de război suplimentare în regiunea Caraibelor, invocând motivul luptei împotriva traficului internaţional de droguri, la o săptămână după ce a trimis trei nave în largul Venezuelei. 

Liderul european care s-a împrietenit cu Trump la golf speră ca președintele SUA să-și piardă răbdarea: Atunci va lua măsuri
Stiri externe
Liderul european care s-a împrietenit cu Trump la golf speră ca președintele SUA să-și piardă răbdarea: Atunci va lua măsuri

Preşedintele finlandez Alexander Stubb l-a îndemnat marţi pe Donald Trump să ia măsuri care să oblige Rusia să se aşeze la masa negocierilor cu Ucraina, exprimându-şi speranţa că răbdarea preşedintelui american faţă de Moscova se va „epuiza”.  

Trump,
Stiri externe
Trump, "președintele corporațiilor americane": cum influențează liderul SUA, prin forță, deciziile companiilor private

La multele roluri ale președintelui Trump, oficiale și autoasumate, se adaugă unul nou pe listă: președintele tuturor consiliilor de administrație, scrie Axios.

Recomandări
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT
Stiri actuale
Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59