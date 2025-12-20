Cod galben de ceață și polei în 27 de județe și în București. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone

Vremea
20-12-2025 | 09:21
ceata

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei, valabile pe raza a 27 de judeţe din Banat, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi Moldova, precum şi în municipiul Bucureşti.

autor
Vlad Dobrea

Conform prognozei de specialitate, până la ora 11:00, în municipiul Bucureşti şi în localităţi din judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Alba, Cluj, Sibiu, Braşov, Mureş, Covasna, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt, Dolj, Constanţa, Tulcea, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Acest fenomen va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

Sursa: Agerpres

Etichete: cod galben, polei, ceata,

Dată publicare: 20-12-2025 09:21

