Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie

17-09-2025 | 17:14
Doi indivizi de 29 şi 42 de ani din Piatra-Neamţ au fost încătuşaţi de poliţişti după ce s-au bătut și au provocat haos pe o stradă din oraş.

Un martor a filmat scenele. Cei doi se cunoşteau şi au băut împreună iar, la un moment dat, bărbatul mai în vârstă şi-a atacat prietenul de pahar.

Martorii au sunat la 112 şi, în scurt timp, mai multe echipaje şi-au făcut apariţia.

Pentru că scandalagii nu se potoleau, oamenii legii au fost nevoiţi să îi imobilizeze. Ambii s-au ales acum cu amendă pentru loviri sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Citește și...
Condamnare la 18 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a ucis în bătaie iubita, după o relație de 20 de ani
Stiri Virale
Condamnare la 18 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a ucis în bătaie iubita, după o relație de 20 de ani

Un bărbat din județul Iași a fost condamnat la 18 ani de închisoare, după ce în 2023 și-a ucis în bătaie partenera, o femeie de 50 de ani.

Scene șocante în Craiova. Un bărbat a fost ucis în bătaie cu bâtele în mijlocul străzii, iar 4 oameni au ajuns la spital
Stiri Socante
Scene șocante în Craiova. Un bărbat a fost ucis în bătaie cu bâtele în mijlocul străzii, iar 4 oameni au ajuns la spital

Un bărbat a murit, iar patru persoane rănite au ajuns la spital, în urma unui conflict care a avut loc, sâmbătă, pe un bulevard din Craiova.

Ginerele și-a omorât în bătaie socrul, în Argeș. Înainte, socrul l-a rănit cu cuțitul. Miza scandalului
Stiri actuale
Ginerele și-a omorât în bătaie socrul, în Argeș. Înainte, socrul l-a rănit cu cuțitul. Miza scandalului

Un conflict violent, izbucnit între un bărbat de 75 de ani și ginerele său, s-a încheiat tragic într-o localitate din Argeș.

Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO
Stiri externe
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO

Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat – istorică – a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu securitate intensă, relatează Reuters.  

Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii
Stiri actuale
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii

Kremlinul a negat implicarea Rusiei în alegerile din România și a comparat acuzațiile aduse de procurorii români cu cele vehiculate de americani în cazul scrutinului lor din 2016. Odată revenit la putere, Trump le-a respins ca fiind o ”farsă”.  

Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump
Stiri actuale
Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, trimis în judecată, a ajuns, miercuri, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar.

