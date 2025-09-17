Scandal pe străzile din Piatra-Neamț. Doi prieteni de pahar, ridicați de polițiști după ce s-au luat la bătaie
Doi indivizi de 29 şi 42 de ani din Piatra-Neamţ au fost încătuşaţi de poliţişti după ce s-au bătut și au provocat haos pe o stradă din oraş.
Un martor a filmat scenele. Cei doi se cunoşteau şi au băut împreună iar, la un moment dat, bărbatul mai în vârstă şi-a atacat prietenul de pahar.
Martorii au sunat la 112 şi, în scurt timp, mai multe echipaje şi-au făcut apariţia.
Pentru că scandalagii nu se potoleau, oamenii legii au fost nevoiţi să îi imobilizeze. Ambii s-au ales acum cu amendă pentru loviri sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Sursa: Pro TV
17-09-2025 17:08