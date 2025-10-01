Un șofer de microbuz din Gorj a fost bătut cu pumnii și picioarele de doi indivizi mascați, în fața casei

Polițiștii din Gorj caută doi indivizi care l-au bătut pe șoferul unui microbuz chiar în fața casei acestuia.

Agresorii purtau cagule, iar victima crede că ar avea legătură cu o firmă concurentă, pe care a reclamat-o pentru evaziune fiscală.

Atacul s-a petrecut marți dimineaţă, chiar în fața imobilului unde locuieşte șoferul de 42 de ani. Acesta a povestit că, din senin, a fost culcat la pământ de doi necunoscuţi, care l-au lovit apoi cu pumnii şi picioarele.

Soţia bărbatului a văzut pe geam ce se întâmplă şi a ieşit rapid cu o mătură afară. A fost momentul când agresorii au fugit de acolo şi s-au urcat într-o maşină care îi aştepta la câteva case distanţă, după cum spune femeia.

Victima a ajuns la spital, unde medicii au constatat că are o coastă ruptă. Bărbatul crede că atacul ar avea legătură cu o firmă concurentă de transport, pe care victima ar fi reclamat-o pentru evaziune fiscală. Poliţiştii îi caută pe cei doi, care ar putea fi acuzaţi de lovire.

