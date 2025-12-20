INTERVIU. Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025: ”A fost un șoc pentru mine, nu mă așteptam deloc”

20-12-2025 | 10:21
Alessia Pop este câștigătoarea ”cu noroc” a sezonului 13 „Vocea României”. Antrenată de Tudor Chirilă, a reușit să cucerească telespectatorii, care au decis că merită marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Invitată în ediția de dimineață a Știrilor Pro TV, Alessia a mărturisit că nu s-a așteptat nici măcar ”vreo secundă” că ar putea câștiga Vocea României 2025.

”Sinceră să fiu, am cântat din tot sufletul. Și am cântat ca să fiu eu bucuroasă și să mă simt bine pe acea scenă și n-am avut nicio așteptare. Colegele mele au fost extraordinar de bune și, sincer, nu m-am așteptat vreo secundă că aș putea eu să ies Vocea României. Și cumva a fost un șoc pentru mine, dat fiind că nu mă așteptam deloc și probabil de asta și reacția mea.”, a spus ea la PRO TV.

Întrebată ce mesaje a primit de la Theo Rose și Horia Brenciu după ce a câștigat, Alessia spune că  totul a fost o prietenie și o dragoste, fiecare cu fiecare”.

”Sunt niște oameni extraordinari și mi-au urat succes în continuare și să reușesc să să reușesc tot ceea ce îmi propun. Așa a urat și Tudor către concurenta lor, Eva, foarte talentată. Adică mi se pare că totul a fost o prietenie și o dragoste, fiecare cu fiecare.”, a spus Alessia Pop.

Alessia Pop: ”Cred că m-am maturizat foarte mult în timpul concursului”

În vârstă de doar 16 ani, Alessia Pop spune că această experiență pe care a trăit-o la Vocea României 2025 a maturizat-o.

Alessia a descoperit muzica la doar cinci ani, fredonând primele versuri în mașina mamei. De atunci, drumul ei artistic a fost unul constant: cursuri de canto încă din copilărie, urmate de studii la liceul de muzică, unde s-a dedicat pianului și canto-ului clasic.

Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, talentul pare să fie moștenit de la bunica, cunoscută pentru vocea sa frumoasă. Mama, sprijinul ei neclintit, administrează pensiunea familiei și este, pentru Alessia, un model de forță și determinare.

”Cred că m-am maturizat foarte mult în timpul concursului, cred că am învățat foarte multe de la Tudor, dar și de la Teo si Horia. Cred că mi-am făcut mulți prieteni și cred că am căpătat experiențe frumoase, care clar mă vor ajuta în parcursul meu profesional, de acum încolo.”, a declarat ea.

Și, nu în ultimul rând, Alessia spune că a câștigat și încredere în propria persoană.

”Cred că da. Când am pornit în acest concurs, chiar n-aveam pic de încredere în mine și nu am crezut că o să trec preselecția. Deci ... cred că se poate. Se poate ajunge la o concluzie, că nu mă așteptam deloc. Și de la probă la probă și de la etapă la etapă am învățat lucruri noi dinspre mine și am aflat că pot mai multe decât mi-aș fi închipuit vreodată.”, mai spune ea.

Ce o să facă Alessia cu premiul de 100.000 de euro

Întrebată ce o să facă cu premiul în valoare de 100.000 de euro, Alessia spune că nu s-a gândit încă, însă este foarte hotărâtă să meargă într-o vacanță, ca să se odihnească.

”Sinceră să fiu, nu m-am gândit, dar știu că vreau o vacanță în care să dorm și să mă relaxez, după toată experiența asta plină de emoție.”, a mărturisit ea.

În final, Alessia Pop are un mesaj simplu, dar hotărât, pentru cei care urmăresc Vocea României: ”Să aibă încredere în ei, pentru că nici eu n-am avut în momentul în care m-am înscris, dar totuși, într-un final s-a rezolvat toată problema cu încrederea. Și eu cred că e foarte important să vă dați o șansă și să vă înscrieți, pentru că n-aveți nimic de pierdut.”

Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă

