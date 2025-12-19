PMB vrea să introducă o taxă specială pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti, în 2026, de 10 lei /noapte

19-12-2025 | 17:35
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026.

Taxa urmând să fie de 10 lei pe noapte, de turist.

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă vineri deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026.

Cum se va aplica taxa turistică

Potrivit proiectului, taxa se calculează prin aplicarea unui tarif de 10 lei/noapte de turist.

Potrivit proiectului lansat de PMB, obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti sunt creşterea numărului de turişti, creşterea duratei de şedere a turiştilor, creşterea veniturilor obţinute din turism şi îmbunătăţirea experienţei turistice, dar şi creşterea investiţiilor în serviciile turistice din Capitală.

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

Plătitorii taxei speciale sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare în toate structurile de primire turistică de pe raza municipiului Bucureşti.

Taxa specială pentru promovarea turistică se încasează de către structura de primire turistică.

Deţinătorii platformelor online de intermediere, de tip Booking, Airbnb sau agenţiile de turism care vor încasa contravaloarea serviciilor de cazare vor colecta şi taxa de promovare turistică aferentă acestor servicii.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

