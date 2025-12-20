Un pilot din Mexic a refuzat să decoleze pentru că nu a fost plătit de cinci luni. Mesajul său către pasageri a devenit viral

Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP.

„Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”, a declarat pilotul într-un anunţ adresat pasagerilor, potrivit unui videoclip difuzat online de un pasager şi care a devenit viral, dar a cărui origine nu a putut fi verificată în mod independent.

Aeroportul internaţional Benito Juarez din Ciudad de Mexico a confirmat un incident în jurul orei 15:00 locale (21:00 GMT) pe zborul GMT780 al companiei aeriene Magnicharters, care urma să facă legătura între capitală şi staţiunea balneară Cancun (sud-est) din Caraibe. Acesta a precizat pe reţeaua socială X că o anchetă era condusă de agenţia de aviaţie civilă (AFAC).

????De PELÍCULA????Un piloto de Magnicharters, que responde al nombre de Edgar Macías González, RETUVO al avión que pilotearía a Cancún, en protesta porque lo corrieron antes de subirse. “Este avión sale, hasta que nos paguen lo que nos deben” dijo. Intervino la Marina y fue detenido pic.twitter.com/zP8HUPylvV — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) December 20, 2025

Aceasta din urmă a precizat într-un comunicat că zborul a încercat mai întâi să decoleze fără succes din cauza unei „probleme minore la aparat”. Echipajul a fost apoi înlocuit şi în acel moment „pilotul a făcut o declaraţie pasagerilor”, potrivit autorităţii de reglementare.

Reținerea căpitanului și evacuarea pasagerilor

Potrivit presei mexicane, căpitanul a fost reţinut, lucru care nu a fost confirmat de AFAC, în timp ce pasagerii au fost evacuaţi.

În videoclipul online, pilotul se identifică drept Edgar Macias şi explică motivele acţiunii sale şi detaliile situaţiei sale profesionale.

El afirmă că i se datorează mai mult de cinci luni de salariu şi cheltuieli de deplasare şi că nici el, nici colegii săi nu beneficiază de protecţia unui sindicat.

„Îmi pare rău pentru voi, pentru că nu meritaţi asta. Lucrez pentru această companie aeriană de aproape trei ani şi nu am ratat niciun zbor”, a declarat Macias în faţa pasagerilor, adăugând că este tatăl a trei copii.

