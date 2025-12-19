MAE, atenţionare de călătorie pentru Slovenia. Controale la frontierele cu Ungaria şi Croaţia până la 21 iunie 2026

19-12-2025 | 17:43
politie slovenia
Shutterstock

MAE anunță că Slovenia prelungește cu șase luni controalele la frontierele terestre cu Ungaria și Croația. Măsura va fi valabilă până pe 21 iunie 2026. Cetățenii români sunt sfătuiți să țină cont de această decizie.

Măsurile se aplică atât în cazul celor 24 de puncte de trecere a frontierei destinate traficului rutier dintre Slovenia şi Croaţia (Secovlje - Sicciole, Dragonja - Dragogna, Socerga, Starod, Jelsane, Petrina, Metlika, Obrezje, Dobovec, Gruskovje, Zavrc, Petisovci, Podgorje, Babno Polje, Vinica, Slovenska vas, Rigonce, Oresje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Ormoz, Sredisce ob Dravi, Gibina), cât şi al celor şapte puncte care deservesc traficul feroviar (Rakitovec, Ilirska Bistrica, Metlika, Dobova, Rogatec, Sredisce ob Dravi, Lendava).

De asemenea, între Slovenia şi Ungaria se efectuează controale la cele şapte puncte de trecere a frontierei terestre (Dolga vas - Hosszufalu, Pince, Prosenjakovci - Partosfalva, Hodos, Kobilje, Cepinci, Martinje), precum şi la punctul feroviar de frontieră Hodos.

Potrivit MAE, sunt în vigoare controale inclusiv la intrarea în Austria şi în Italia, la sosirea dinspre Slovenia.

Ministerul de Externe recomandă cetăţenilor români să se asigure că deţin în permanenţă asupra lor, pe timpul călătoriei spre şi dinspre Slovenia, un act de identitate valabil - paşaport sau carte de identitate naţională.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Ljubljana: +38 615 058 294, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Slovenia: +38 640 980 068.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://ljubljana.mae.ro şi https://www.mae.ro/. 

Sursa: Agerpres

