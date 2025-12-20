Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

20-12-2025 | 07:05
racheta balistica

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Mihaela Ivăncică

"Inamicul a lovit infrastructurile portuare din regiunea Odesa: şapte morţi, 15 răniţi", a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, pe reţelele de socializare. 

Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Dată publicare: 20-12-2025 07:05

Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele
Stiri externe
Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele

Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune.

CNN: Flota fantomă a Rusiei servește și ca mijloc de spionaj asupra Occidentului. Tacticile curajoase folosite de Kremlin
Stiri externe
CNN: Flota fantomă a Rusiei servește și ca mijloc de spionaj asupra Occidentului. Tacticile curajoase folosite de Kremlin

Rusia și-a întețit operațiunile de spionaj asupra Occidentului și folosește tactici tot mai curajoase, potrivit unei anchete realizate de CNN.

Tacticile îndrăznețe ale Kremlinului. Rusia a plasat spioni pe navele din flota fantomă
Stiri externe
Tacticile îndrăznețe ale Kremlinului. Rusia a plasat spioni pe navele din flota fantomă

Personal rus care are legături cu armata și serviciile de securitate din Rusia a spionat în apele europene în timp ce lucra sub acoperire la bordul navelor care transportau petrol rusesc, susțin surse de informații occidentale și ucrainene.

Trump cere Ucrainei „să se miște rapid” pentru pace. Noi runde de negocieri în weekend, la Miami
Stiri externe
Trump cere Ucrainei „să se miște rapid” pentru pace. Noi runde de negocieri în weekend, la Miami

Preşedintele american Donald Trump a cerut joi Ucrainei „să se mişte repede” în negocierile cu privire la un plan de pace în vederea opririi conflictului cu Rusia, relatează AFP.

Alertă într-un stat NATO. Trei grăniceri ruși au traversat ilegal granița, pe o ambarcațiune cu pernă de aer. VIDEO
Stiri externe
Alertă într-un stat NATO. Trei grăniceri ruși au traversat ilegal granița, pe o ambarcațiune cu pernă de aer. VIDEO

Poliția și Garda de Frontieră a Estoniei a detectat o trecere ilegală a liniei temporare de control dintre Estonia și Rusia, miercuri, pe digul râului Narva, efectuată de trei grăniceri ai Federației Ruse.

”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
Stiri Economice
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că a fost depusă cea de-a patra cerere de plată din PNRR, în valoare de peste 2.62 miliarde de euro.  

Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă
Stiri Mondene
Finala Vocea României 2025 a fost câștigată de Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă

Marea Finală Vocea României sezonul 13 a avut loc vineri, 19 decembrie, iar marele premiu de 100.000 de euro a fost câștigat de Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă.

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

