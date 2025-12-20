Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.
"Inamicul a lovit infrastructurile portuare din regiunea Odesa: şapte morţi, 15 răniţi", a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, pe reţelele de socializare.