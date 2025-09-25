Bărbat din Olt, bătut de rudele soției, pentru că nu dădea bani pentru copii. Are răni pe tot corpul

Un bărbat din Olt a fost snopit în bătaie de rudele fostei soţii. Femeia s-a plâns apropiaților că fostul soț nu i-a dat bani pentru creșterea celor doi copii, pe care îi au împreună, iar familia s-a gândit să o răzbune.

Omul a ajuns la spital, rănit grav. Suspecţii au fost reţinuţi. Polițiștii au identificat trei agresori, unul dintre ei în vârstă de doar 17 ani.

Suspecţii au intrat în gospodăria victimei – un bărbat de 43 de ani – şi au început să îl lovească cu pumnii şi picioarele, dar şi cu o bâtă. Un vecin a auzit ţipetele disperate ale omului şi a cerut ajutor la 112. S-a aflat apoi că doi dintre bătăuşi sunt nepoţii fostei soţii a bărbatului.

Aceştia s-au separat în urmă cu câteva luni, iar femeia s-ar fi plâns rudelor că nu o ajută cu bani pentru întreţinerea celor doi copii pe care îi au împreună. Nu ar fi vorba de o sumă anume, pentru că cei doi nu sunt divorţaţi oficial şi nu este stabilită o pensie alimentară.

După atacul violent, bărbatul a ajuns la spitalul din Slatina, cu răni pe tot corpul. Agresorii au fost reţinuţi şi sunt acuzaţi de lovire şi violare de domiciliu.

