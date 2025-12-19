O nouă bucată de autostradă se deschide înainte de Crăciun în România

19-12-2025 | 17:36
verificare pe A7 înainte de deschiderea secţiunii dintre Focşani şi Adjud

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a verificat, vineri, şantierul secţiunii dintre Focşani şi Adjud al A7 şi a anunţat că circulaţia va fi deschisă, înainte de Crăciun, pe încă 50 de kilometri de autostradă.

Constructorul român UMB montează ultimele elemente de siguranţă pe secţiunea dintre Focşani şi Adjud (A7), înainte de darea ei în trafic, astfel că înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de autostradă, a anunţat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

"Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secţiunii dintre Focşani şi Adjud. Sunt astăzi pe şantier pentru a mă asigura că totul este pregătit pentru a deschide circulaţia în cele mai bune condiţii. Suntem la un pas de momentul mult aşteptat: înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă! Constructorul român (UMB) montează acum ultimele elemente de siguranţă (rosturi de dilataţie şi lise de parapet). Mobilizarea este exemplară până în ultimul moment", se arată într-o postare a lui Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Odată cu deschiderea acestui nou sector, anul 2025 se încheie cu 195 de km puşi în circulaţie pe Autostrada Moldovei (din cei 319 km ai A7), între Ploieşti şi Paşcani.

"Moldova are acum autostradă reală şi perspective economice concrete", a transmis şeful CNAIR.

Autostrada Moldovei A7, care leagă Ploieștiul de Pașcani, va avea o lungime totală de 320 de kilometri. Proiectul, în valoare de 4 miliarde de euro, este finanțat din fonduri PNNR și trebuie finalizat până în 2026.

