Donald Trump nu exclude un război cu Venezuela: „Nicolas Maduro știe exact ce vreau”

Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, într-un interviu difuzat vineri, în momentul în care Statele Unite intensifică presiunea asupra Caracasului cu un blocaj petrolier, informează AFP:

„Nu, nu exclud această posibilitate”, a declarat preşedintele american pentru postul american NBC News, într-un interviu telefonic înregistrat cu o zi înainte.

Donald Trump îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro că ar fi la conducerea unei reţele de trafic de droguri, acuzaţie pe care acesta o neagă.

Nicolas Maduro „ştie exact ce vreau (...). Ştie mai bine decât oricine”, a declarat republicanul, refuzând însă să spună dacă obiectivul său este să-l dea jos de la putere.

Preşedintele american a anunţat la începutul săptămânii un „blocaj total” împotriva petrolierelor sancţionate care sosesc sau pleacă din Venezuela. El a declarat în cadrul interviului că vor avea loc şi alte confiscări de petroliere, după cea de săptămâna trecută a unei nave care transporta barili de ţiţei venezuelean.

Washington a desfăşurat un important dispozitiv militar în Caraibe începând din această vară şi a efectuat o serie de atacuri împotriva ambarcaţiunilor traficanţilor de droguri suspectaţi din Caraibe şi Pacific.

Cel puţin 104 persoane au fost ucise în aceste atacuri de la începutul operaţiunilor, fără ca guvernul american să fi furnizat vreodată vreo dovadă că navele vizate erau efectiv implicate în vreun trafic.

În paralel, preşedintele american ameninţă de săptămâni întregi cu o intervenţie terestră. „Statu quo-ul actual cu regimul venezuelean este intolerabil pentru Statele Unite”, a subliniat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, secretarul de stat Marco Rubio, care s-a declarat „neliniştit” de sprijinul acordat de Rusia Venezuelei.

El a afirmat, de asemenea, că „nimic nu ar împiedica” Washingtonul să instituie blocada petrolieră împotriva Venezuelei.

