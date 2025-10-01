Răzbunare violentă pentru o remarcă online: un bărbat bătut de patru indivizi în plină stradă

Un bărbat de 37 de ani din Bistrița-Năsăud a fost victima răzbunării unui individ pentru... un comentariu pe Facebook.

Deranjat de remarca negativă făcută online, la postarea lui, individul a pornit cu 3 prieteni spre atelierul unde lucra bărbatul pentru a-i cere socoteală.

După un schimb de replici acide în atelier, conflictul s-a mutat afară.

Scene surprinse de camerele de supraveghere arată cum autorul comentariului este bătut crunt de agresor, în timp ce oamenii care-l însoțeau privesc totul de pe margine.

După mai multe lovituri, victima este lăsată să intre în atelier, iar indivizii se retrag. Polițiștii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările.

