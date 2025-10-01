Răzbunare violentă pentru o remarcă online: un bărbat bătut de patru indivizi în plină stradă

Stiri actuale
01-10-2025 | 07:53
bataie

Un bărbat de 37 de ani din Bistrița-Năsăud a fost victima răzbunării unui individ pentru... un comentariu pe Facebook.

autor
Ioan Vrâncean

Deranjat de remarca negativă făcută online, la postarea lui, individul a pornit cu 3 prieteni spre atelierul unde lucra bărbatul pentru a-i cere socoteală.

După un schimb de replici acide în atelier, conflictul s-a mutat afară.

Scene surprinse de camerele de supraveghere arată cum autorul comentariului este bătut crunt de agresor, în timp ce oamenii care-l însoțeau privesc totul de pe margine.

După mai multe lovituri, victima este lăsată să intre în atelier, iar indivizii se retrag. Polițiștii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările.

ciuperci
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce s-ar fi intoxicat cu ciuperci. Mama și surorile lui au ajuns la spital

Sursa: Pro TV

Etichete: facebook, razbunare, comentarii,

Dată publicare: 01-10-2025 07:53

