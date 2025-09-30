Un bărbat de 36 de ani din Dâmbovița a bătut o femeie și un bărbat, pe stradă. Incidentul a fost filmat de martori

Un individ de 36 de ani din comuna Lungulețu, Dâmbovița, este cercetat de oamenii legii după ce a bătut crunt, pe stradă, un bărbat și o femeie. Incidentul violent a fost filmat de martori.

Corespondent PROTV: „În imaginile filmate noaptea, pe o stradă din localitate, se vede cum agresorul izbește cu pumnii și picioarele un bărbat căzut la pământ. O femeie încearcă să-l oprească, dar bătăușul o lovește și pe ea. Apoi continuă să urmărească prima victimă și o pune la pământ de mai multe ori. Martorii spun că, în timp ce se afla într-un autoturism, agresorul ar fi scuipat pe geam, chiar în dreptul unei femei. Aceasta l-ar fi înjurat, iar conflictul a escaladat. Un alt bărbat a sărit în apărarea ei și așa s-a ajuns la bătaie. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.”

