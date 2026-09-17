Invitat în platoul Știrilor Pro TV, istoricul Adrian Cioroianu a explicat ce înseamnă această desemnare și în ce condiții s-ar putea forma noul Guvern.

Vă așteptați la domnul Mureșan?

Adrian Cioroianu, analist politic: „Da, ce să spun? Am răsuflat cu toții ușurați într-un fel. Adică măcar a venit o nominalizare, a venit o propunere. Acuma s-a mai născut așa un sâmbure de îndoială, pentru că în toată nominalizarea asta, timpul de gândire cerut de domnul Siegfried Mureșan e neașteptat. Adică te-ai fi gândit că dânsul de luni de zile deja se vorbește că ar fi. Ar fi propunerea celor trei partide PNL, USR, UDMR”.

Acesta spune și că nu au fost prea multe variante de premier pe masă și că speră ca propunerea de joi să nu fie „un soi de răzbunare așa pe Ilie Bolojan”.

Adrian Cioroianu: „Plecând de la ideea că teoretic mai poate face și alte nominalizări, a făcut-o pe aceasta. A început cu aceasta ca să-i arate lui Ilie Bolojan că propunerea sa nu stă în picioare. De ce ar fi făcut asta, atâta vreme cât Ilie Bolojan, astăzi a fost un pic mai flexibil în declarații? Dacă ați urmărit ce s-a întâmplat la Palatul Cotroceni, n-a mai spus nu votăm miniștri PSD, ci vom discuta cu premierul desemnat de Palatul Cotroceni. Cu toții, de luni de zile, ne întrebăm ce s-a întâmplat, cum s-a ajuns în situația de criză în care suntem și credeți-mă că, din păcate, nu avem toate datele efectiv în a ști ce părere are unul despre celălalt”.

Ce credeți că se întâmplă în următoarele ore, pentru că de undeva trebuie să facă rost de 23-46 de voturi? Ne putem aștepta ca spectrul acesta al alegerilor anticipate să-i mobilizeze măcar pe cei din PSD, pe cei din UDMR, pe liberal și pe USR?

Adrian Cioroianu: „N-ar avea motive aceste partide să fie foarte încântate de alegerile anticipate? Cei care și-o doresc și le doresc deschis, evident, sunt cei de la AUR. Ceilalți n-ar prea avea motive, drept care, într-un fel sau altul, ar putea conveni asupra unei situații de avarie. Mureșan cu un guvern și să continue PSD, ulterior cu UDMR-ul. Vom vedea, vom vedea în ce măsură totuși, acest guvern, oricare ar fi el, condus de domnul Mureșan, poate trece fără AUR, pentru că ceea ce își doresc mulți, începând cu președintele, continuând cu UDMR-ul și în fine, continuă și cu USR-ul, bineînțeles și cu liberalii. Poate că la PSD sunt mai flexibili”.