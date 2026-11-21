Documentarul, intitulat ”Heal”, explorează impactul unei boli grave asupra pacienţilor şi a celor apropiaţi, pornind de la experienţa personală a prinţesei şi de la poveştile altor persoane care se confruntă cu probleme de sănătate, scrie news.ro, care citează Reuters.

”Cancerul te schimbă. Îţi schimbă corpul, te schimbă fizic, dar există o dimensiune mult, mult mai profundă a schimbărilor pe care le provoacă un asemenea diagnostic”, afirmă Kate într-un fragment din documentar, prezentat de BBC.

Soţia prinţului William, moştenitorul tronului britanic, a anunţat în martie 2024 că urma un tratament împotriva cancerului, după ce boala fusese descoperită în urma analizelor efectuate după o intervenţie chirurgicală abdominală majoră. Prinţesa nu a dezvăluit tipul de cancer de care a suferit.

Documentarul o urmăreşte pe Kate în timp ce participă la provocarea National Three Peaks Challenge, care presupune escaladarea celor mai înalţi munţi din Scoţia, Anglia şi Ţara Galilor în decurs de 24 de ore. Iniţiativa sprijină organizaţia caritabilă The Royal Marsden Cancer Charity.

Potrivit Palatului Kensington, proiectul îşi propune să ajute persoanele diagnosticate cu cancer să traverseze etapele tratamentului şi recuperării şi să evidenţieze importanţa îngrijirii fizice şi emoţionale, atât în timpul tratamentului, cât şi după încheierea acestuia.

Documentarul va fi difuzat pe 29 noiembrie de BBC One şi BBC iPlayer în Marea Britanie, urmând să fie prezentat ulterior de NBC în Statele Unite, Channel 9 în Australia şi posturile CTV şi Noovo în Canada.