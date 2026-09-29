Cruise îl interpretează pe Digger Rockwell, un magnat bogat care trebuie să salveze lumea după ce una dintre platformele sale petroliere se defectează și provoacă o catastrofă ecologică la nivel global. Din distribuție mai fac parte Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons.

Primele reacții după festivalurile de la Veneția, Telluride și Toronto au fost împărțite. Mulți critici au lăudat interpretarea lui Cruise, dar au avut obiecții față de filmul în ansamblu. Tocmai această divizare ar putea fi însă un avantaj pentru actor. „Digger” este, potrivit analizei Variety, un film despre care industria cinematografică trebuie „să discute și să se contrazică, nu doar să-l admire”.

Tom Cruise încearcă din nou să obțină Oscarul

Cruise a fost nominalizat de trei ori la Oscar pentru interpretare, dar nu a câștigat niciodată trofeul. Prima nominalizare a venit pentru rolul lui Ron Kovic din „Born on the Fourth of July”, în 1989. A urmat nominalizarea pentru „Jerry Maguire”, în 1996, iar în 1999 a fost nominalizat pentru rolul secundar din „Magnolia”.

În toate cele trei cazuri, actorul a pierdut. Între timp, cariera lui Cruise s-a transformat. El a devenit unul dintre cele mai puternice simboluri ale cinematografiei de spectacol, fiind asociat cu experiența pe marele ecran, cascadoriile spectaculoase și filmele de acțiune, arată publicația.

„Imaginea sa nu mai este legată atât de mult de interpretările actoricești, cât de experiența cinematografică, de riscul fizic, de mitologia starului de cinema”, notează analiza.

Cruise a devenit celebru pentru cascadorii precum agățarea de exteriorul unui avion sau escaladarea Burj Khalifa, transformând franciza „Mission: Impossible” într-un experiment desfășurat de-a lungul mai multor decenii pentru a-și testa limitele.

Cruise a primit anul trecut un Oscar onorific, prin care Academia a recunoscut contribuția sa la cinematografie. „Digger” poate fi văzut, astfel, ca încercarea lui Cruise de a nu lăsa ca Oscarul onorific să reprezinte finalul poveștii sale la Academie.

„Un film care să placă tuturor ar fi făcut povestea mult mai simplă. În schimb, Cruise a realizat un film despre care oamenii vor vorbi – în bine și în rău”, se arată în analiza Variety.