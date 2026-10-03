Martinez susţine că, în 26 septembrie, actriţa din „Catwoman” „l-a abuzat fizic pe fiul nostru, Maceo, sărind pe el, punându-i mâinile în jurul gâtului şi sufocându-l”. Martinez solicită custodia exclusivă, ceea ce ar modifica actualul acord de separare dintre cei doi, potrivit News.ro.

Avocata lui Berry, Marina Beck, a răspuns la această cerere, declarând într-un comunicat: „A spune că această cerere este complet nefondată şi deliberat înşelătoare ar fi o subestimare. Există dovezi din plin, inclusiv numeroase hotărâri judecătoreşti, care arată că Olivier Martinez a încălcat în repetate rânduri ordinele judecătoreşti şi a împiedicat intervenţiile terapeutice şi educaţionale necesare, în detrimentul fiului său minor, Maceo, pe care îl are împreună cu Halle Berry - o conduită necorespunzătoare pentru care domnul Martinez a fost deja sancţionat din punct de vedere legal”.

Declaraţia lui Beck a continuat astfel: „Într-un fel, cererea depusă astăzi nu este cu totul neaşteptată din partea unei persoane cu un istoric bine documentat de comportament imprevizibil, posesiv şi violent. Din fericire, Halle este obişnuită cu acest gen de comportament scandalos din partea domnului Martinez şi, deşi este profund întristată, nu va permite ca acest lucru să o împiedice să lupte pentru interesul lui Maceo şi să îi ofere iubirea şi sprijinul de care are nevoie”.

În cererea de emitere a unui ordin de restricţie, Martinez susţine că au existat „alte cazuri de abuz în cursul ultimilor ani. Aceste alte incidente includ alte agresiuni fizice împotriva fiului nostru, precum şi abuzuri verbale şi emoţionale din partea reclamantului faţă de mine”.

De exemplu, Martinez susţine că Berry „i-a spus fiului nostru că sunt «o târfă albă care încearcă să jefuiască o femeie de culoare» din cauza unor probleme legate de pensia alimentară. Doamna Berry l-a întrebat apoi pe fiul nostru: «Ce părere ai despre asta, ca bărbat de culoare?»”.

Martinez a menţionat în cerere că Berry i-a trimis un mesaj text pentru a-şi cere scuze după incident. „Nu doresc să rup definitiv relaţia dintre fiul nostru şi (Berry), dar nu cred că ar trebui să interacţioneze unul cu celălalt până când reclamanta nu îşi va asuma în mod corespunzător responsabilitatea pentru acţiunile sale”, a scris el.

Martinez a solicitat, de asemenea, ca lui Berry să i se interzică să se afle sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe în timpul vizitelor la fiul lor.

„Cred că ar putea fi traumatizat de incident” şi nu doreşte să petreacă timp la ea acasă, a afirmat Martinez în cererea depusă.

Berry şi Martinez au depus cererea de divorţ în 2015, după doi ani de căsătorie. Berry mai are o fiică în vârstă de 18 ani dintr-o relaţie anterioară.