„Vocea ta spune o poveste și eu cred în artiștii care au o poveste de spus. Pariez pe tine”, a spus Smiley după una dintre prestații. Seara a fost despre show, perseverență, ambiție și voci care au reușit să transmită unele dintre cele mai puternice emoții.

Aseară, aproape 3 milioane de telespectatori au dat check-in la Vocea României, iar emisiunea a înregistrat audiențe record pentru acest sezon, cu 18% mai mult față de media edițiilor anterioare.

PRO TV a fost lider de audiență aseară și în Prime Time, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD și a înregistrat 6.8 puncte de rating și 24.9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6.1 puncte de rating și 22.3% share. Și la nivelul întregii zile, românii au ales să se uite la PRO TV. Postul a fost lider de audiență în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD și a înregistrat 2.9 puncte de rating și 24.3% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 2.3 puncte de rating și 19.7% share.

Claudia Bouleanu s-a alăturat echipei Theo și Horia, după ce a întors toate scaunele, în timp ce Maria Jugănaru și Hayley Crosbie au ales să meargă mai departe în competiție alături de Irina. Tot aseară, echipa lui Smiley s-a mărit cu încă trei concurenți: Edward Munteanu, Gabriela Negrilă și Lucas Urdea, care a participat în urmă cu câțiva ani la Vocea Junior Spania. În urma prestațiilor de pe scenă, Nicoleta Plămădeală și Eduard Cotoară, care a declanșat o adevărată luptă între antrenori, au ajuns în echipa lui Tudor.

Săptămâna viitoare, noi concurenți vor urca pe scena de la Vocea României, într-o nouă ediție a audițiilor pe nevăzute. Emisiunea poate fi urmărită în avans pe VOYO.