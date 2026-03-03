Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Jim Carrey reacționează după ce apariția sa din Paris a stârnit teorii ale conspirației privind „o clonă”

Teoriile conspirației care înconjoară apariția misterioasă a lui Jim Carrey la un eveniment cinematografic strălucitor din Paris au luat amploare după o nouă întorsătură.

Actorul și comediantul s-a alăturat altor membri ai industriei sale la cea de-a 51-a ediție a Premiilor César, desfășurată în capitala Franței, joia trecută - sau, potrivit unor colțuri ale internetului, poate că nu.

Actorul, care s-a retras în mare măsură din viața publică, a primit premiul pentru întreaga carieră și a oferit un interviu rar pe covorul roșu după ceremonie. Mai târziu, urcând pe scenă, Carrey a susținut un discurs emoționant de acceptare în care și-a omagiat tatăl și a vorbit în întregime în limba franceză.

„Ce privilegiu să fiu aici în seara asta cu atâţia oameni care mi-au oferit inimile lor în schimb”, a declarat el în franceză. Actorul a făcut o declaraţie de dragoste familiei sale şi a mulţumit Academiei. 

„Voi zâmbi mereu la această amintire”, a încheiat actorul.

Entuziasmul legat de rara apariție publică a canadianului-american s-a transformat rapid în suspiciune totală în mediul online, mulți remarcând cât de diferit arăta și părea.

Alexis Stone a pretins că a mers deghizat în Jim Carrey la Paris

La doar câteva zile distanță, artistul de machiaj cu efecte speciale Alexis Stone a alimentat și mai mult teoriile conspirației, postând pe Instagram o fotografie cu Carrey din acea seară și o imagine din culise cu proteze, însoțite de descrierea: „Alexis Stone în rolul lui Jim Carrey la Paris.”

Întregul brand al lui Stone se concentrează pe transformări spectaculoase, iar în trecut s-a deghizat în alte celebrități.

Luni, Carrey a reacționat în cele din urmă la această situație bizară prin intermediul reprezentantului său, care a confirmat ferm pentru Daily Mail că actorul a fost, într-adevăr, prezent personal la ceremonie.

Confirmarea a fost susținută și de delegatul general al Premiilor César, Gregory Caulier, care a catalogat controversa drept o „non-problemă”.

„Vizita lui Jim Carrey a fost planificată încă din această vară. Încă de la început, el a fost extrem de emoționat de invitația Academiei”, a declarat Caulier pentru Variety.

El a adăugat că Carrey a petrecut opt luni pregătindu-se pentru a-și susține discursul în limba franceză și că a fost sprijinit la eveniment de mai mulți membri ai familiei.

Speculații privind „o clonă”

Totul vine după ce interviul lui Carrey de pe covorul roșu a devenit viral, mulți dintre cei care l-au urmărit insistând că și-ar fi făcut operații estetice sau că ar fi fost înlocuit de „o clonă”.

„Nu se poate să fie adevăratul Jim”, a comentat o persoană la videoclip.

„Acesta nu este el. Jim Carrey a avut întotdeauna ochi căprui, ochi căprui proeminenți. Aceasta este cea mai slabă imitație din toate timpurile”, a spus altcineva.

„Probabil și-a făcut multe intervenții la față. Arată foarte diferit”, a scris o altă persoană.

„Nu sunt adeptul teoriilor conspirației, dar acesta nu este Jim Carrey”, a spus alt comentator.

Nu există nicio dovadă că starul ar fi suferit vreo intervenție. El s-a retras din viața publică după ce iubita lui, Cathriona White, a murit în 2015.

Sursa: Daily Mail

Mii de români sunt blocați și în Dubai, unde luni noapte s-au reluat parțial cursele comerciale. Însă un zbor spre București programat aproape de miezul nopții a fost anulat dintr-un motiv surprinzător. 

