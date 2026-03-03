Jim Carrey reacționează după ce apariția sa din Paris a stârnit teorii ale conspirației privind „o clonă”

Teoriile conspirației care înconjoară apariția misterioasă a lui Jim Carrey la un eveniment cinematografic strălucitor din Paris au luat amploare după o nouă întorsătură.

Actorul și comediantul s-a alăturat altor membri ai industriei sale la cea de-a 51-a ediție a Premiilor César, desfășurată în capitala Franței, joia trecută - sau, potrivit unor colțuri ale internetului, poate că nu.

Actorul, care s-a retras în mare măsură din viața publică, a primit premiul pentru întreaga carieră și a oferit un interviu rar pe covorul roșu după ceremonie. Mai târziu, urcând pe scenă, Carrey a susținut un discurs emoționant de acceptare în care și-a omagiat tatăl și a vorbit în întregime în limba franceză.

„Ce privilegiu să fiu aici în seara asta cu atâţia oameni care mi-au oferit inimile lor în schimb”, a declarat el în franceză. Actorul a făcut o declaraţie de dragoste familiei sale şi a mulţumit Academiei.

„Voi zâmbi mereu la această amintire”, a încheiat actorul.

Entuziasmul legat de rara apariție publică a canadianului-american s-a transformat rapid în suspiciune totală în mediul online, mulți remarcând cât de diferit arăta și părea.