Vehiculele furate în UE ar putea fi în curând înmatriculate legal în Rusia, iar un sindicat al poliției germane se teme că acest lucru ar putea duce la o creștere a furturilor de mașini în Europa, scrie Deutsche Welle.

Rusia ar putea permite în curând înmatricularea legală a vehiculelor furate în UE și aduse în țară, legislatorii de acolo discutând acum modificări legislative în acest sens, propuse de ministerul rus de interne încă de la începutul lunii februarie.

Planul a stârnit temeri în Germania că noua lege ar putea duce la o creștere bruscă a numărului de mașini furate.

Lege cerută de Putin

Cotidianul Kommersant, cu sediul la Moscova, a relatat că Ministerul de Interne rus a pregătit un proiect de lege la îndrumarea președintelui Vladimir Putin. Scopul este de a proteja interesele proprietarilor de mașini ale căror vehicule „au fost listate ca fiind căutate la inițiativa unor state ostile”, a declarat ministerul rus într-un comunicat de presă.

Pe lângă cele 27 de state membre ale UE, Rusia numără printre aceste state Elveția, Norvegia, SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud și Australia.

Proiectul de lege ar legaliza și vehiculele pe care Ucraina le-a declarat dispărute. Se pare că acestea sunt mașini care au fost luate din teritoriile ucrainene ocupate.

În prezent, înmatricularea vehiculelor care fac obiectul mandatelor de percheziție internaționale este interzisă în Rusia. Cu toate acestea, conform articolului Kommersant, Ministerul de Interne a declarat că adesea este imposibil pentru autoritățile ruse să determine de ce un vehicul ar fi inclus în această bază de date.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, autoritățile din „statele ostile” nu au răspuns solicitărilor Rusiei de a furniza informații despre astfel de vehicule, a declarat ministerul.

Germania este citată explicit ca exemplu: Ministerul de Interne de la Moscova susține că Berlinul ignoră astfel de solicitări din partea Moscovei „din motive politice”. Potrivit ministerului, un total de 123 de vehicule pe care Berlinul le raportase ca fiind căutate la nivel internațional au fost localizate în Rusia în ianuarie 2026. Cu toate acestea, autoritățile germane nu au furnizat Moscovei nicio informație cu privire la motivele mandatelor de percheziție.

BKA: Niciun schimb de date cu Rusia

Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania (BKA), responsabil cu investigarea furturilor de mașini, a confirmat pentru DW că în prezent nu există niciun schimb de informații cu Rusia în astfel de cazuri.

„BKA este la curent cu solicitările autorităților ruse cu privire la vehiculele listate de Germania. Cu toate acestea, deoarece acestea se referă în principal la probleme de drept civil (proprietatea și interesul proprietarului în repatriere), BKA nu are jurisdicție”, a declarat agenția.

BKA a refuzat să comenteze dacă noua lege rusă ar putea duce la o creștere a furturilor de mașini în Germania. Cele 123 de mașini germane listate de Rusia ca fiind supuse unei căutări internaționale în ianuarie reprezintă doar o fracțiune din numărul real de vehicule furate în Germania. Potrivit BKA, 30.373 de vehicule au fost furate în Germania în 2024. Doar 8.858 de cazuri (puțin sub 30%) au fost rezolvate cu succes.

Sindicatul poliției: Rusia încurajează criminalitatea

Benjamin Jendro, purtător de cuvânt al sindicatului poliției GdP, cu sediul la Berlin, a confirmat pentru DW că în prezent „nu există niciun schimb oficial intens” cu Rusia „la mai multe niveluri”. „Din câte știm, au existat cu siguranță cazuri în trecut în care autoritățile ruse au intervenit și vehiculele căutate au fost recuperate acolo”, a spus el.

„Cu toate acestea, oricine își poate imagina că, în acest moment, niciun oficial din Germania nu este susceptibil să călătorească în Rusia pentru a recupera un vehicul furat, mai ales că despăgubirile de asigurare au fost adesea deja soluționate până în momentul în care vehiculul este găsit”, a spus Jendro.

El a descris noul proiect de lege drept un „semn dezastruos” care „încurajează criminalitatea”. „Am avut cifre stabile privind furturile de vehicule timp de ani de zile - la un nivel foarte ridicat. O astfel de lege ar submina și mai mult lupta autorităților de securitate împotriva bandelor internaționale de trafic de mașini”, a declarat purtătorul de cuvânt al GdP.

„Ani de zile, am văzut mașini furate, duse în Europa de Est și imediat demontate acolo, deoarece companiile și-au modernizat masiv măsurile antifurt prin instalarea de dispozitive de urmărire GPS”, a adăugat el. „Dar există și diverse vehicule care sunt practic furate în funcție de o listă de cumpărături și ajung foarte repede în țări în care nu mai putem avea acces la ele”.