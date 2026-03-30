Duminică, blocajul a ajuns la 44 de zile, depăşind cea mai lungă perioadă de întrerupere a finanţării înregistrată până acum, care s-a încheiat în noiembrie 2025.

Haos în aeroporturi

Impasul actual a dus la haos în aeroporturi, din cauza lipsei agenţilor Administraţiei pentru Securitatea Transporturilor (TSA) la punctele de control de securitate, aceştia neprimind salariile.

Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră, a declarat că agenţii TSA ar trebui să înceapă să primească salariile la începutul săptămânii viitoare, după ce preşedintele Donald Trump a semnat un ordin prin care încearcă să elibereze fonduri.

Nu este clar, însă, dacă ordinul executiv al lui Trump va fi contestat în instanţă, întrucât Constituţia SUA conferă Congresului atribuţia de a autoriza cheltuielile guvernului federal.

Trump, aflat la bordul Air Force One duminică seara, a declarat reporterilor că este pregătit să „îi plătească [pe agenţii TSA] atât timp cât va fi nevoie”, dar a îndemnat Congresul să adopte o lege de finanţare.

Homan a declarat, de asemenea, pentru CBS, că, chiar şi după încheierea blocajului şi restabilirea finanţării pentru TSA, agenţii Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE), desfăşuraţi în prezent în aeroporturile din toată ţara pentru a ajuta la rezolvarea problemelor legate de călătorii, vor rămâne „până când aeroporturile vor simţi că funcţionează la 100%”.

„Uitaţi, vom continua să avem o prezenţă semnificativă acolo”, a declarat el în cadrul emisiunii Face the Nation de la CBS, prezentată de Margaret Brennan. Durata prezenței depinde de numărul de agenţi TSA care se vor întoarce la muncă după ce vor fi plătiţi.

Conflictele politice persistă

Însă nu pare să se întrevadă un sfârşit al conflictului dintre republicani şi democraţi cu privire la finanţarea DHS, care include TSA, agenţiile de imigrare şi principala agenţie de urgenţă care se ocupă de dezastrele naturale. Congresul se află în prezent într-o pauză de două săptămâni şi a părăsit oraşul fără a ajunge la un acord.

Vineri, legislatorii nu au reuşit să ajungă la un acord pentru redeschiderea DHS, care este închis din 14 februarie.

Senatul SUA a adoptat săptămâna trecută un acord de compromis care ar finanţa parţial DHS şi ar viza atenuarea întârzierilor de călătorie în aeroporturi, dar republicanii din Camera Reprezentanţilor SUA au respins proiectul de lege şi au votat în schimb pentru aprobarea unei măsuri pe termen scurt care finanţa departamentul în întregime.

Nu se preconizează ca Senatul să adopte această măsură pe termen scurt, întrucât democraţii s-au opus finanţării departamentului care supraveghează agenda lui Trump în materie de imigraţie fără a se implementa reforme, cum ar fi interzicerea purtării măştilor de către agenţii Serviciului de Imigrare şi Vamă (ICE) şi a profilării rasiale.

Republicanii din Camera Reprezentanţilor au susţinut însă că nu vor sprijini legislaţia fără finanţare pentru aplicarea legilor privind imigraţia şi fără cerinţe privind identificarea alegătorilor.

Trump cere Congresului să acționeze

Duminică, Trump a îndemnat din nou Congresul să adopte un proiect de lege privind finanţarea. Când a fost întrebat dacă ar semna o măsură care nu include fonduri pentru agenţiile de imigrare, el a spus că „ICE este vital pentru bunăstarea ţării noastre” şi i-a criticat pe democraţi, pe care i-a acuzat că au provocat închiderea administraţiei.

Impasul privind imigraţia a lăsat ofiţerii TSA într-o situaţie incertă, unii demisionând, iar alţii anunţându-se bolnavi şi neprezentându-se la muncă, deoarece nu sunt plătiţi. Aproximativ 500 au demisionat până acum, potrivit DHS.

La rândul lor, cozile de la controlul de securitate din aeroporturi au dus la întârzieri îndelungate. Videoclipurile de pe reţelele sociale în care călătorii stau la cozi imense în jurul clădirilor au devenit virale şi au stârnit îngrijorări cu privire la capacitatea SUA de a co-găzdui Cupa Mondială care începe în iunie.

Vineri, peste 3.560 de ofiţeri TSA nu s-au prezentat la muncă, potrivit DHS, reprezentând 12,35% din totalul personalului agenţiei.