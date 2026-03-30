Diplomatul, pe care serviciul de securitate FSB l-a identificat drept secretarul ambasadei, Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg, ar fi fost implicat în ”activități subversive de spionaj”, relatează agenția de știri de stat RIA, care este controlată de regimul de la Kremlin.

„S-a luat decizia de a-i retrage acreditarea lui Janse Van Rensburg și de a-i ordona să părăsească Rusia în termen de două săptămâni”, a declarat FSB, potrivit RIA.

Potrivit agenției de informații, al doilea secretar, Janse van Rensburg, care a fost trimis la Moscova, a furnizat intenționat informații false atunci când a solicitat intrarea în Federația Rusă, încălcând legea rusă.

FSB a susținut, de asemenea, că a descoperit dovezi conform cărora Rensburg s-a angajat în „activități de spionaj subversive care amenință securitatea Rusiei”.

Acest lucru survine în contextul în care Marea Britanie se pregătește să intercepteze petrolierele flotei-fantomă rusești după ce acestea au traversat Canalul Mânecii.

Cel puțin șase nave rusești au trecut joi nestingherite prin strâmtoarea Dover, determinând RAF să lanseze două avioane de supraveghere Shadow R1, care au patrulat timp de ore întregi în Canalul Mânecii.

Tancurile au îndrăznit, de asemenea, să treacă pe lângă sediul Marinei Regale din Portsmouth, sediul Serviciului Special de Ambarcațiuni din Poole și bazele Marinei Regale.

Aceasta a venit după o nouă schimbare de poziție a guvernului de la Downing Street, miercuri, când prim-ministrul a aprobat noi competențe care permit forțelor speciale britanice să rețină navele sancționate în apele teritoriale ale Regatului Unit.

El a promis că va urmări „și mai intens” flota fantomă a lui Vladimir Putin, după ce navelor Marinei Regale li s-a interzis să urmărească navele rusești care tranzitează Canalul Mânecii.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat: „Trăim într-o lume din ce în ce mai instabilă și periculoasă, confruntându-ne zilnic cu amenințări din diferite direcții. Putin freacă mâinile de bucurie la gândul războiului din Orientul Mijlociu, deoarece crede că prețurile mai mari ale petrolului îi vor permite să-și umple buzunarele. De aceea urmărim flota sa fantomă cu și mai multă determinare, nu doar pentru a asigura siguranța Marii Britanii, ci și pentru a priva mașina de război a lui Putin de profiturile murdare care îi finanțează campania barbară.”

Avocații guvernului au exclus anterior ca unitățile forțelor speciale, precum SBS, să efectueze raiduri asupra navelor rusești în apele teritoriale britanice.

Cu toate acestea, prim-ministrul a aprobat în cele din urmă cererile șefilor militari de a urmări tancurile lui Putin, pentru a oferi un impuls Ucrainei obosite de război, care suferă atacuri intense din partea Rusiei.

Fondurile de război ale Rusiei au fost alimentate de creșterea bruscă a prețurilor petrolului cauzată de criza de securitate din Iran – ceea ce face ca Marea Britanie să acorde o importanță și mai mare flotei fantomă a Rusiei.

În ciuda celor șase nave care l-au sfidat joi pe prim-ministru, patru nave sancționate urmau să treacă spre est prin Canalul Mânecii, dar și-au schimbat cursul, potrivit datelor de la Starboard Maritime Intelligence.

În schimb, acestea au navigat spre nord de-a lungul coastei de est pentru a urma o rută mai lungă în jurul Scoției înainte de a se întoarce în apele rusești.