VIDEO. Donald Trump îl jignește pe prinţul moştenitor Mohammed al Arabiei Saudite: ”Nu credea că va trebui să mă pupe-n fund”

Donald Trump a declarat mai întâi că Mohammed bin Salman este un ”mare om”, cu care a ”ţesut legături” de-a lungul anilor, după care a evocat o întâlnire privată.

”El are puţin timp, m-a prins şi mi-a spus «ştii, este incredibil. Acum un an eraţi o ţară moartă. Acum sunteţi cea mai importantă ţară din lume». Nu credea că se va întâmpla acest lucru, nu credea că va trebui să mă pupe-n fund (”kissing my ass”)”, l-a ironizat vineri, în faţa investitorilor, şeful statului american, potrivit News.ro.

”Credea că are de-a face cu alt preşedinte american ratat, cu o ţară în declin, dar acum trebuie să fie amabil cu mine. Spuneţi-i-o”, a continuat el.