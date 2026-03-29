VIDEO. Donald Trump îl jignește pe prinţul moştenitor Mohammed al Arabiei Saudite: ”Nu credea că va trebui să mă pupe-n fund”

Preşedintele american Donald Trump l-a atacat pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, supranumit MBS, pe care aproape l-a insultat în discursul pe care l-a susţinut la Miami.

Cristian Matei

Donald Trump a declarat mai întâi că Mohammed bin Salman este un ”mare om”, cu care a ”ţesut legături” de-a lungul anilor, după care a evocat o întâlnire privată.

El are puţin timp, m-a prins şi mi-a spus «ştii, este incredibil. Acum un an eraţi o ţară moartă. Acum sunteţi cea mai importantă ţară din lume». Nu credea că se va întâmpla acest lucru, nu credea că va trebui să mă pupe-n fund (”kissing my ass”)”, l-a ironizat vineri, în faţa investitorilor, şeful statului american, potrivit News.ro.

”Credea că are de-a face cu alt preşedinte american ratat, cu o ţară în declin, dar acum trebuie să fie amabil cu mine. Spuneţi-i-o”, a continuat el.

El a făcut aceste declaraţii în contextul în care Arabia Saudită cere Statelor Unite să menţină ofensiva militară împotriva Iranului.

Relaţia celor doi părea să meargă foarte bine, având în vedere un dineu somptuos organizat de către şeful statului american în noiembrie 2025, în cursul unei vizite a prinţului moştenitor saudit la Washington.

Moștenitorul Arabiei Saudite a fost primit cu fast la Casa Albă. Trump l-a scăldat în omagii și lingușiri pe oaspete

