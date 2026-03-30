Cât costă rovinieta în 2026. De unde se cumpără și ce amenzi riscă șoferii dacă nu o plătesc

Autoritățile române au adoptat oficial Legea nr.275/2024, care face modificări cu privire la plata rovinietei. Aceste schimbări au intrat în vigoare în 2026 și se referă la felul în care șoferii pot plăti pentru rovinietă.
Ce este rovinieta și când trebuie plătită
Rovinieta este taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și este obligatorie pentru toate vehiculele.
Ea poate fi achiziționată în funcție de necesități și perioadă de valabilitate, de la 1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni.
Valabilitatea și tarifele sunt stabilite în funcție de tipul vehiculului, iar șoferii trebuie să o achiziționeze înainte de a porni la drum sau până la ora 00:00 în ziua în care au părăsit localitatea.
Tarifele sunt mai ridicate pentru vehiculele comerciale sau pentru transport de marfă și pasageri, în funcție de clasă și greutatea totală.
Cât costă rovinieta în 2026
O rovinietă pentru un autoturism categoria A pentru o zi costă 17,84 de lei, pentru 10 zile prețul este de 30,58 de lei, pentru 60 de zile costă 76,44 de lei, iar pentru un an costă 253,82 de lei.
Iată tabelul cu prețuri pentru roviniete pentru fiecare tip de autoturism și perioada aferentă:
De unde se cumpără rovinieta
Șoferii pot cumpăra rovinieta online, pe site-ul CNAIR, direct din aplicații partener sau din majoritatea benzinăriilor din țară. Plata online se face instantaneu și dovada apare în sistem fără să ai nevoie de un document pe care să îl păstrezi ca dovadă.
Iată cum îți poți cumpăra rovinietă:
• Online, pe site-ul oficial al CNAIR la secțiunea roviniete (AICI)
• Online de pe site-urile autorizat
• Din benzinăriile din toată țara
• Prin terminalele self-pay din mall-uri, magazine sau centre comerciale
• Prin SMS
Veti transmite la numarul de telefon 7500, prin mesaj text, numarul de inmatriculare al vehiculului tipul acestuia, conform clasificarii prevazute in anexa nr.1 la Ordonanta si perioada pentru care solicita rovinieta, astfel:
• In cazul autoturismelor (A) si vehiculelor de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala cu 3,5 tone (B) veti transmite:
• numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de
• numarul 1 pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVA1; sau
• numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de numarul 10 pentru rovinieta cu valabilitate de 10 zile. Ex: B00AJVA10
• In cazul celorlalte categorii de vehicule (C – H) se va transmite numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (C - H) pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVC
Vezi AICI mai multe detalii despre cum se cumpără rovinieta prin SMS.
Ai grijă să introduci corect numărul de înmatriculare, țara de origine și categoria vehiculului ca să eviți cazurile în care rovinieta nu este valabilă și să iei amendă.
Ce amenzi riscă șoferii dacă nu plătesc rovinieta
Șoferii sunt monitorizați prin sute de camere amplasate pe drumurile naționale la puncte fixe și mobile, așa că nu poți scăpa fără să iei amendă. Pentru autoturisme, amenda pornește de la 500 de lei și poate ajunge până la 1.000 de lei, în funcție de categoria autovehiculului și de situațiile constate.
Pe de altă parte, transportatorii pot primi sancțiuni semnificativ mai mari, în timp ce amenzile pentru camioane depășeșc suma de 20.000 de lei.
Înainte de a porni la drum, verifică dacă ai rovinietă validă, iar dacă nu este valabilă, ai grijă să îți cumperi una. Îți poți verifica AICI rovinieta pentru a vedea dacă încă este valabilă.
CNAIR sfătuiește cumpărarea rovinietei din surse sigure și să evite site-urile obscure. Cel mai bine este să folosești platforme oficiale sau canale partenere verificate, ca să nu te alegi cu banii dați degeaba, o rovinietă fără valabilitate și o amendă usturătoare.