Cât costă rovinieta în 2026. De unde se cumpără și ce amenzi riscă șoferii dacă nu o plătesc

Autoritățile române au adoptat oficial Legea nr.275/2024, care face modificări cu privire la plata rovinietei. Aceste schimbări au intrat în vigoare în 2026 și se referă la felul în care șoferii pot plăti pentru rovinietă.

Ce este rovinieta și când trebuie plătită

Rovinieta este taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și este obligatorie pentru toate vehiculele.

Ea poate fi achiziționată în funcție de necesități și perioadă de valabilitate, de la 1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni.

Valabilitatea și tarifele sunt stabilite în funcție de tipul vehiculului, iar șoferii trebuie să o achiziționeze înainte de a porni la drum sau până la ora 00:00 în ziua în care au părăsit localitatea.

Tarifele sunt mai ridicate pentru vehiculele comerciale sau pentru transport de marfă și pasageri, în funcție de clasă și greutatea totală.

Cât costă rovinieta în 2026

O rovinietă pentru un autoturism categoria A pentru o zi costă 17,84 de lei, pentru 10 zile prețul este de 30,58 de lei, pentru 60 de zile costă 76,44 de lei, iar pentru un an costă 253,82 de lei.

Iată tabelul cu prețuri pentru roviniete pentru fiecare tip de autoturism și perioada aferentă: