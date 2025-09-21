Horoscop 22 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de nerefuzat

Horoscop cu Neti Sandu
21-09-2025 | 21:23
neti sandu
PRO TV

Horoscop 22 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești bune azi.

autor
Neti Sandu

O să ne bucurăm de prezența unor oameni dragi, de vorbele bune pe care ni le adresează și o să ne încărcăm sufletește cu tot ce trebuie ca să putem merge mai departe cu încredere în noi înșine.

Vibrația zilei este 22, număr maestru – să dublăm faptele și gândurile bune!

Horoscop 22 septembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate va trebui să luați o decizie și o să vă analizați șansele de a face totul spre binele vostru, ca să nu aveți regrete mai târziu. Se poate să vă luați o mașină nouă, dacă nu reușiți să o reparați pe cea actuală la service, pentru că siguranța voastră este prioritară.

Horoscop 22 septembrie 2025 – SCORPION

Pare să fie o încărcătură mare pe casa sănătății și, dacă nu mergeți la un control medical, nu veți ști cu ce probleme vă confruntați și ce tratament să urmați. Poate vă gândiți să vă găsiți un loc de muncă în străinătate sau să urmați cursurile unei facultăți.

neti sandu
Horoscop 15 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care s-ar putea să își ia ceva în plus de muncă, pentru a rezolva cu banii

Horoscop 22 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se pare că o să luptați pentru o cauză nobilă, să aduceți zâmbetul pe buzele unor oameni care nu se descurcă singuri și o să vă simțiți utili și împăcați cu voi înșivă. Or să vă parvină niște bani, poate o investiție începe să dea roade și o să vă echilibrați financiar.

Horoscop 22 septembrie 2025 – CAPRICORN

O să colaborați în termeni buni cu cineva care vă admiră, poate o persoană mai tânără care învață meserie de la voi, și o să vă sincronizați la treabă. Se anunță succes în colectivitate – la serviciu, la școală, în competiții sportive – acolo unde funcționați în echipă.

Horoscop 22 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Ați putea deveni interesați de o colaborare și să vă drămuiți timpul astfel încât să vă ajungă pentru tot ce v-ați propus. Se întâmplă ceva inedit – apare cineva care poate deveni un sprijin real pentru voi și o să vă găsiți echilibrul în această relație.

Horoscop 22 septembrie 2025 – PEȘTI

Sănătatea ar trebui pusă sub lupă, pentru că se pot acutiza niște probleme care v-ar face viața amară; un consult medical preventiv v-ar salva. E cineva căruia îi este dor de voi și faceți cumva să vă întâlniți, fie la voi, fie la ea, chiar și în alt oraș.

Horoscop 22 septembrie 2025 – BERBEC

Se poate să vă așezați la masa negocierilor și să vă faceți cunoscute pretențiile într-o colaborare, pentru că vă cunoașteți valoarea. O să vă grăbiți să vă achitați de obligațiile contractuale ca să vă puteți relansa și să începeți proiecte noi.

Horoscop 22 septembrie 2025 – TAUR

O să găsiți o platformă de pe care să vă lansați opiniile – poate vindeți ceva sau îi învățați pe alții un secret pe care îl dețineți, bazat pe experiența voastră (gen influencer). O să vă apucați de lucruri noi la serviciu și o să faceți o impresie bună, pentru că vi se potrivește.

Horoscop 22 septembrie 2025 – GEMENI

Apar oportunități în zona turismului și poate alegeți o destinație de weekend, profitând de reduceri. O să faceți echipă cu oameni care vă împărtășesc pasiunile și o să puteți lucra, dar și să vă distrați.

Horoscop 22 septembrie 2025 – RAC

O să rezolvați aspecte financiare și o să recuperați bani sau obțineți împrumutul cerut, ca să știți pe ce resurse contați. Se poate să primiți o ofertă de lucru și să vă bucurați de condițiile în care o să activați, pentru că vă vor pune în valoare calitățile și vor aduce bani în plus.

Horoscop 22 septembrie 2025 – LEU

E un plus de prospețime la voi, poate pentru că ați schimbat profilul profesional sau, cine știe, v-ați îndrăgostit! Se rezolvă tot felul de probleme și o să progresați pe mai multe planuri, pentru că este o perioadă de câștiguri și trebuie să profitați.

Horoscop 22 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Vă puteți recupera banii împrăștiați și să rezolvați aspecte ce țin de familie și locuință, echilibrându-vă financiar. Se poate să aveți de făcut plăți și e bine să le achitați urgent, ca să nu riscați amenzi.

