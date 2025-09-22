Horoscop 23 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își poate schimba viața sentimentală după o întâlnire neașteptată

22-09-2025 | 21:14
Horoscop 23 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Visăm frumos azi.

Neti Sandu

Trecem în revistă ce ne dorim și proiectăm frumos pe un ecran și considerăm că s-a și întâmplat ca să prindă viață visul.

Vibrația zilei este 5 și curajul ne poate scoate din orice încurcătură.

Horoscop 23 septembrie 2025 – BALANȚĂ

Sunteți într-o expectativă și o să urgentanți niște demersuri ca să vă lansați în proiecte noi că ați observat că lucrurile se urnesc greu. O operație – surpriză și poate primiți o invitație într-o excursie ca să vă limpeziți la creier, să vă găsiți un echilibru.

Horoscop 23 septembrie 2025 – SCORPION

Vă încearcă un disconfort și e de văzut de unde vine, ce se-ntâmplă pe-acolo prin organism și să luați un tratament ca să vă treacă. O să vă treziți cu o invitație la un eveniment festiv în alt oraș și o să vă faceți timp să vă duceți că e cineva care contează pentru voi.

Horoscop 23 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să vă parvină niște bani de undeva și poate faceți o rezervare într-o stațiune, de agrement ca să vă duceți 2, 3 zile în weekend, la relaxare. O ieșire la rampă cu ceva care o să vă pună în valoare și o să fie o upgradare, un câștig.

Horoscop 23 septembrie 2025 – CAPRICORN

Poate intrați într-o rundă de negocieri ca să vă susțineți cauza, să primiți banii pe care i-ați cerut și o să vă pliați, cumva, și pe cerințele partenerilor de afaceri. Se poate să vă fi făcut o impresie greșită despre vreunul dintre cunoscuți și o să trebuiască să recunoașteți că v-ați înșelat.

Horoscop 23 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să insiste cineva să plecați într-o plimbare, poate fi un city break și o să vă refaceți starea de spirit, să fiți creativi la slujbă în perioada care urmează. Se ivește ocazia să vă duceți la alt serviciu și o să vă puteți pune în valoare calitățile, care de data o să vă fie apreciate.

Horoscop 23 septembrie 2025 – PEȘTI

O să aveți parte de o mai bună comunicare cu anturajul și cu coechipierii de la slujbă și o să faceți treabă ca lumea, că o să vă sincronizați. E posibil să vină niște bani din urmă și să vă rezolvați problemele casei, să mai luați diverse.

Horoscop 23 septembrie 2025 – BERBEC

O să interacționați cu niște oameni care vor să dați lovitura în afaceri, că se bazează pe profesionalismul vostru și o să luați foarte în serios munca respectivă. E posibil să faceți cunoștință cu cineva de care să vă simțiți atrași ca de un magnet și să vă doriți să vă mai întâlniți și după.

Horoscop 23 septembrie 2025 – TAUR

Un nou proiect la orizont și se poate să fie ceva pe care-l încercați pentru prima dată, și să fie un succes în sfera comunicării, că e an bun pentru comunicare, studii. Poate vă interesați și de voi de starea sănătății, mai faceți o investigație medicală, luați și un tratament și aveți grijă și de ai voștri.

Horoscop 23 septembrie 2025 – GEMENI

Se pare că vă cooptează cineva într-un proiect care v-ar aduce un câștig bănesc pe măsura efortului depus și o să vă convină. Există o disponibilitate pentru o nouă relație de cuplu, dacă v-ați despărțit de cineva și să dați de cineva cu care să fiți compatibili.

Horoscop 23 septembrie 2025 – RAC

O să vă bucurați de susținere din partea unor oameni care vă apreciază și o să mai și respirați, să vă ocupați și de voi, că v-oți fi neglijat. Poate mai luați diverse lucruri pentru casă, vă pregătiți de un eveniment de familie care va avea loc în curând.

Horoscop 23 septembrie 2025 – LEU

Poate luați o decizie referitoare la o investiție, dacă să vă schimbați mașina, sau casa, în funcție de ce știți că-și doresc și ai voștri. E posibil să faceți niște reparații pe-acasă, schimbați mobila, gresia, faianța, și o să împrospătați decorul.

Horoscop 23 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Parcă s-au mai liniștit lucrurile la voi și o să vă reinventați, poate începeți studii noi, vă reorientați profesional, va fi o schimbare de macaz. E cineva care o să aducă o rază de speranță în viața voastră, poate fi o relație de cuplu și să vă căsătoriți dacă merge bine.

