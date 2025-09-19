Horoscop 20 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Vine posibilitatea unei împăcări cu cineva important

Horoscop cu Neti Sandu
19-09-2025 | 21:19
neti sandu
PRO TV

Horoscop 20 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi! O să ne bucurăm de niște oportunități care ne pot readuce o relație pe care o credeam pierdută și să o luăm de la capăt, mult mai asumați.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 2 și este potrivită pentru reparat relații.

Horoscop 20 septembrie 2025 – FECIOARĂ

O să vă bucurați de o invitație într-o stațiune de agrement, poate pentru ziua cuiva de naștere sau de o căsătorie, și o să trageți un chef, poate chiar pentru aniversarea voastră. O să faceți rost de bani ca să dați o fugă la mare sau la munte, măcar pentru plimbare, nu neapărat să rămâneți peste noapte.

Horoscop 20 septembrie 2025 – BALANȚĂ

Inițiativele voastre vor fi bine primite de anturaj și o să petreceți timp de calitate împreună; practicați un sport, mergeți la aer curat sau la un party. E posibil să întâlniți pe cineva la evenimentele sociale, cu care să faceți echipă în viața de zi cu zi, dacă nu aveți deja un partener.

Horoscop 20 septembrie 2025 – SCORPION

E cineva care ține la voi și vrea să petreceți o zi împreună, să vă distrați la mondenități sau să dați o raită prin împrejurimi pentru aer curat. Cineva vă va scoate la o discuție între patru ochi pentru a pune capăt unor neînțelegeri.

neti sandu
Horoscop 15 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care s-ar putea să își ia ceva în plus de muncă, pentru a rezolva cu banii

Horoscop 20 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să vă dați peste cap să adunați în jurul vostru prieteni și să vizitați târgurile de sezon, poate să practicați și un sport. Se poate să faceți cunoștință cu cineva care visează să fie împreună cu voi și veți simți dacă există atracție.

Horoscop 20 septembrie 2025 – CAPRICORN

Poate vă faceți timp să vizitați pe cineva din alt oraș și să îi aduceți ce are nevoie, poate pentru probleme de sănătate sau de alt gen. Cineva care nu poate trăi fără voi vă va căuta și veți evalua sentimentele voastre pentru a vedea dacă vă vedeți împreună în viitor.

Horoscop 20 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate reușiți să strângeți relațiile cu rudele pe care nu le-ați mai văzut de mult timp și să vă puneți de acord în privința organizării unor nunți, botezuri sau aniversări. Se poate să fiți invitați la cafea de cineva care vă propune un proiect de afaceri și să vedeți cum decurge.

Horoscop 20 septembrie 2025 – PEȘTI

O să cheltuiți poate mai mult decât de obicei, dar pentru copiii voștri – cursuri, excursii sau activități recreative. O vizită neașteptată vă va aduce bucurie și posibilitatea unei împăcări cu cineva important. O zi favorabilă!

Horoscop 20 septembrie 2025 – BERBEC

O să vă bucurați de revederea unor persoane dragi, rude sau prieteni și poate aveți un motiv special să sărbătoriți – ziua cuiva sau un succes personal. Se poate să fiți invitați de onoare la o nuntă și să revedeți prieteni cu care nu v-ați mai întâlnit de ani buni.

Horoscop 20 septembrie 2025 – TAUR

O ieșire cu prietenii în oraș, într-un parc de agrement, la un concert sau un meci o să vă aducă o stare de spirit excelentă. Se poate să vină musafiri mai spre seară și, dacă nu aveți program, o să prindă bine o conversație la cafea sau un fresh.

Horoscop 20 septembrie 2025 – GEMENI

Se observă entuziasm pentru că cineva aterizează în vizită și puteți petrece câteva zile fie la voi acasă, fie la prieteni comuni. Cineva din străinătate vă va căuta și invita să faceți o vizită, iar voi veți găsi soluții pentru o vacanță împreună.

Horoscop 20 septembrie 2025 – RAC

Este un moment prielnic să vă refaceți viața sentimentală și chiar să vă căsătoriți, putând trage lozul câștigător. Se poate să vă ocupați și de treburile casnice, dar și de voi, pentru a vă elibera de grijile cotidiene și a fi bine dispuși.

Horoscop 20 septembrie 2025 – LEU

Se poate să plecați într-o excursie de grup sau la un team building, care să vă ajute să împărtășiți experiența acumulată cu ceilalți. Va invita cineva la masă în oraș și, dacă nu plecați, o să vă bucurați de această ieșire.

Horoscop 16 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie poate avea o reușită, poate i se aprobă un credit
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie poate avea o reușită, poate i se aprobă un credit

Horoscop 16 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. Apar, omul, situația, contextul, care să ne ajute să finalizăm, cu succes, o situație și să scăpăm de niște griji.  

Horoscop 15 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care s-ar putea să își ia ceva în plus de muncă, pentru a rezolva cu banii
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 15 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care s-ar putea să își ia ceva în plus de muncă, pentru a rezolva cu banii

Horoscop 15 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să imbinăm meticulozitatea cu inspirația ca să iasă ceva mai aproape de ce ne-am propus. Ceva de calitate oricum.  

Horoscop 14 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Unei zodii îi pot parveni niște bani, să aibă de cheltuială
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Unei zodii îi pot parveni niște bani, să aibă de cheltuială

Horoscop 14 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi amestecată. O să fim nerăbdători să ajungem într-un spațiu de agrement, în vizită la prieteni, la rude, să spunem ce simțim, ca să știm la ce să ne așteptăm din partea celuilat.

Horoscop 13 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie poate primi o ofertă de job
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie poate primi o ofertă de job

Horoscop 13 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. Primim vești bune, vin și oameni cu diverse invitații pe la mondeniități și o să alegem unde și cu cine să ne petrecem timpul.  

Horoscop 12 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care vin bani, vești bune și noi prieteni
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 12 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care vin bani, vești bune și noi prieteni

Horoscop 12 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. O să ne găsim acea liniște interioară și multe dintre lucruri se rezolvă de la sine dacă o să avem răbdare și îngăduință față de cei din jur.  

