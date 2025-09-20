Horoscop 21 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de colaborare

Horoscop 21 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Decizii astăzi! O să fim tentați să gândim cu capul, dar e bine să punem și sufletul acolo ca să luăm decizia potrivită. Să fim echilibrați, așa ar trebui.

Vibrația zilei este 3 și e bine să unim mintea cu sufletul ca să fim siguri că ne-am centrat pe noi înșine.

Horoscop 21 septembrie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să faceți o tratatie în cinstea voastră – poate pentru ziua de naștere, logodnă, căsătorie, un examen sau un interviu – și să chemați prietenii la voi. Poate să vă scoată cineva la o cafea și să primiți o ofertă de colaborare, deoarece conjunctura este favorabilă.

Horoscop 21 septembrie 2025 – BALANȚĂ

Vești diverse la voi și va trebui să filtrați emoțional mesajele și întâlnirile, care pot fi solicitante. O discuție între patru ochi cu partenerul de viață poate destrăma, parțial, tensiunile și să aducă mai multă liniște.

Horoscop 21 septembrie 2025 – SCORPION

E o rascolire interioară; poate mocnește un conflict sufletesc, iar vorbind cu cineva despre frământările voastre o să vă simțiți ușurați. Poate adunați în jurul vostru prieteni cu care ieșiți la plimbare, la târg sau la o conferință și o să vă umpleți timpul liber frumos.

Horoscop 21 septembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să plecați cu grupul într-o escapadă turistică și să vă întoarceți diseară, refăcuți, după aer curat și peisaje care vă bucură sufletul. Poate va trebui să fiți mai îngăduitori cu unii prieteni ca să nu se simtă marginalizați, dacă au lipsit de la întâlniri.

Horoscop 21 septembrie 2025 – CAPRICORN

Poate vă întâlniți cu un angajator care așteaptă răspuns de la voi și îl asigurați de bunele intenții, ca să știe că vreți să colaborați. O să mergeți la un spectacol, la un meci sau la o reuniune care vă ajută să descărcați tensiunea și stresul.

Horoscop 21 septembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se pare că o să găsiți echilibrul sufletesc după o revedere emoționantă, iar viața în doi va prinde culoare, dacă ați traversat o perioadă gri. Cineva care v-a dus dorul vă scoate la întâlnire pentru a povesti ce ați mai făcut și a lua pulsul relației.

Horoscop 21 septembrie 2025 – PEȘTI

Vi se dă libertate la serviciu, dar e bine să fiți precauți, deoarece pot apărea consecințe. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care pare ideal pentru o relație, dar poate fi doar o impresie inițială.

Horoscop 21 septembrie 2025 – BERBEC

O să vă bucurați de prezența cuiva și poate treceți în revistă evenimentele mondene la care ați putea participa, ca un masaj spiritual. Se poate să fie prima întâlnire față în față cu cineva cu care ați conversat online și care vrea partea reală, direct.

Horoscop 21 septembrie 2025 – TAUR

Familia are nevoie de voi pentru o întrunire cu scop festiv sau pentru a-și spune părerile; puneți toate resursele la bătaie. Poate faceți bine unor oameni care sunt bolnavi sau aflați într-o situație dificilă și îi ajutați.

Horoscop 21 septembrie 2025 – GEMENI

E posibil să simțiți că ați fost dezamăgiți, cu impresia că partenerul nu a fost fidel trup și suflet. Trebuie verificat ca să știți cum stați. Se poate să vă luați un angajament și să respectați promisiunea făcută unui partener de afaceri.

Horoscop 21 septembrie 2025 – RAC

Se poate să chemați prieteni la voi, împreună cu familia, pentru a sărbători reușite – cineva s-a însănătoșit, a trecut un examen, a câștigat un meci sau s-a căsătorit. Poate rude vă invită să le faceți o vizită și veți fi încărcați sufletește, uitând de stresul cotidian.

Horoscop 21 septembrie 2025 – LEU

Poate ați rămas datori unor prieteni cu o plimbare, o ieșire la cafea, la film sau la spectacol – nu mai amânați. O să reluați o discuție despre un angajament și veți face promisiuni pe care, în principiu, le veți respecta.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













