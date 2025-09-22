Horoscop lunar 22 septembrie - 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Ce aduce Soarele în Balanță pentru toate zodiile

Bună ziua și bun găsit la o nouă întâlnire cu astrele și, desigur, cu neti. Neti, bine ne-am găsit, bine că ne-am găsit, încă o data. Deja a început școala, deja suntem în plină toamnă, deja ne pregătim de iarnă. Și uite așa sărim și în Balanță. La ce să ne așteptăm?

Zodia Balanță începe din 22, cu eclipsă parțială de Soare înainte, pe 21, a doua din luna septembrie. Deci începe pe 22 și se termină pe 23 octombrie și avem o combinație Soare și Lună, va să zică, tot în Balanță și avem și Mercur acolo. Deci, odată depășită eclipsa asta, ar trebui să avem o energie curată și să facem ce ne-am propus. În aceeași zi, pe 22 intră și Marte în Scorpion, deci avem Soare și Mercur în Balanță și avem Marte în Scorpion, în domiciliu,.

Mercur o să intre, până la sfârșitul intervalului, în Balanță și o să fie și el în Scorpion, dar va intra Venus în domiciliu, în Balanță. Și atunci avem Venus în Balanță, Marte în Scorpion, planete în domiciliu. Deocamdată avem niște asortări de planete care ne ajută să rezolvăm diverse lucruri pe mai multe planuri. Dar trebuie să avem perspicacitate ca să înțelegem aceste lucruri, pentru că, de exemplu, noi ne focusăm, să zicem, pe contracte, să semnăm diverse contracte, dar mai avem de rezolvat alte lucruri, niște proiecte pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit, că mai avem Venus în Fecioară, acolo mai sunt probleme de sănătate, deci trebuie să avem grijă și de ele și după aceea, Marte ăsta în Scorpion scoate la iveală diverse lucruri la care nu ne-am fi așteptat, nu eram pregătiți pentru ele.

De aceea noi avem nevoie de intuiție, perspicacitate și spontaneitate ca să putem să rezolvăm toate lucrurile astea, mă rog, în timp record, ca să nu ratăm vreuna. Asta e idea. Să le luăm pe rând.

Zodia Balanță

Pentru Balanță, odată depășită această eclipsă de Soare, ar trebui să pornească cu pânzele sus și să se bucure de faptul că Marte a plecat din zodia Balanței, se mută, chiar din prima zi, în Scorpion și Balanța trebuie să facă rost de bani.

Mercur este în Balanță și atunci ea poate să obțină un contract bun, poate să aibă și o colaborare care tot așa i-ar prinde bine ca să obțină niște bani. Pe lângă salariu, va să zică sunt multe lucruri pe care le poate rezolva în perioada asta.

Mercur este și inteligența și ajută la școală, la examene, la diverse alte acte pe care le au de rezolvat nativii din Balanță și asta înseamnă că se pot rezolva foarte multe lucruri. Energia le-a fost dată de o infuzie puternică de Marte în zodia lor și acum trebuie să folosească toată acea rezervă pe care au primit-o timp de două luni și să facă rost de bani. Asta e ideea de bază.

După aceea, mai sunt probleme de sănătate cărora ar trebui să le acorde atenție, pentru că sunt deja două planete aici în zodia lor, Soare și Mercur, și a fost și eclipsa pe zona lor și atunci Venus, patroana lor, e într-o casă anterioară care înseamnă probleme de sănătate. Deci trebuie să aibă grijă. Asta e ideea de bază.

După aceea la serviciu mai sunt diverse aspecte de corectat pe aici, pe colo, să-și recâștige un teren pierdut și să lupte pentru mai departe.

Au de treabă Balanțele pentru că sunt planete acolo, Soarele e acolo și le dau impulsuri puternice să rezolve lucruri pe care și le-au dorit și care oricum au fost antamate de acel Marte care a stat aproape două luni în zodia lor.

Zodia Scorpion

Deci Marte e patronul Scorpionului, patronul diurn, și atunci e o energie pe care ei o pot folosi să rezolve lucruri pe care n-au putut până acum să le rezolve. Și ar trebui să se gândească la lucruri foarte importante de acțiune. Adică poate vor să se mute, poate vor să plece undeva, poate vor să studieze pe undeva prin țară, prin lume, după aceea poate vor să repare mașina sau să cumpere o mașină. Marte e și un mijloc de transport.

Dar poate să fie și un studiu tehnic, poate să fie o practică, adică sunt la școală și asta e perioada de practică și se descurcă foarte bine. Dar în primul rând e o energie suplimentară care vine o dată la 2 ani aici, în Scorpion, că e important că e la ei acasă.

După aceea, Marte, o să intre într-o conexiune cu Uranus, care se întoarce în zodia Taur. Asta se întâmplă în noiembrie, va să zică Marte are multe de făcut aici.

Scorpionul e avantajat în perioada asta pentru că avem Jupiter în zodia Rac și asta înseamnă că e un unghi de 120° care înseamnă un echilibru, de care Scorpionul se poate bucura și să rezolve ceva legat de studii, de o deplasare, de un concediu reușit, că poate rezerva acum pentru nu știu Revelion, zic și eu, nu știu. Dar oricum Jupiter rămâne în casa drumurilor lungi și el poate călători sau poate obține avantaje de acolo, poate vine cineva de acolo, poate se căsătorește acolo, dacă nu are pe nimeni în momentul ăsta.

Se pot întâmpla lucruri foarte bune.

Dar Marte, totodată, mai aduce și câte un deranj pe acolo. E cam vocal, ca să zic așa, dă o energie suplimentară spre impulsivitate, dacă prinde o zi cu coadraturi și cu alte tensiuni pe cer și asta înseamnă că ei trebuie să fie atenți să nu strice o relație, să aibă grijă și de mașină, s-o ducă la reparat, să nu se întâmple ceva cu mașina, să rezolve cu actele, ca să nu primească amendă.

Marte înseamnă foarte multe lucruri atunci când e atacat din mai multe părți. Dar partea bună este că Marte este în trigon cu Jupiter, marele benefic, care este în Rac și de acolo își ia energia aceea de întreținere, pentru că Racul e un semn de apă și Scorpionul la fel. Și se înțeleg foarte bine. Și avem și în Pești un Saturn, dar din păcate retrograde, Neptun retrograd și el și ar fi un trigon, dar mai ciufulit, ca să zic așa. Dar e bine, trebuie să se descurce că Scorpionul știe el să se strecoare foarte bine.

Zodia Săgetător

Săgetătorul are planete aici, în sfera relațiilor. Sunt prieteni cu care se mai vede, poate pleacă la drum. Se ajută și cu Venus, care e în Fecioară, și care îi aduce un plus de recunoaștere din partea șefilor. Poate se fac diverse evenimente și se vorbește despre el că a făcut ceva, adică e dintr-o dată mai vizibil, scos de la naftalină, să zicem așa.

Jupiter ar trebui să-l ajute să-i aducă bani, dar o să vedem dacă e așa, că planetele sunt cumva echilibrate pe zona aia. Jupiter e patronul Săgetătorului și ar trebui să aducă o stabilitate financiară, dar trebuie să mai aștepte un pic și lucrurile or să arate altfel. Adică sunt situații cu totul neașteptate pe care le va întâlni și de aici o să extragă niște avantaje. Asta e partea bună.

În rest, se raliază, să zicem, cu niște prieteni, cu câte o fundație, o organizație și rezolvă diverse lucruri care sunt spre avantajul altora, dar reflectorul va fi și asupra Săgetătorului, că el a făcut treaba respectivă.

Marte în Scorpion, însă răscolește puțin apele pe acolo, în sfera sănătății, dar o să aibă grijă. Asta e ce are de făcut, ce avem de făcut, practic, tot timpul cu sănătate, tot timpul trebuie să fim atenți și să nu ignorăm atunci când apare o problemă de sănătate, pentru că dacă facem abstracție de ea, ea după aceea o să ne tragă bine de urechi și o să ne doară.

Zodia Capricorn

Aici avem marele avantaj al lui Jupiter în casa parteneriale seamnă că el se poate înțelege mult mai bine cu interlocutorii. După aceea înseamnă că dacă se află într-o relație, poate să devină ceva serios și să se căsătorească, dacă sunt la începutul unei relații.

După aceea, dacă se duce la o angajare, Jupiter-ul ăsta poate să fie foarte de treabă și să-l ajute, să fie de acord cu ce a zis el la interviu, cu ce cere și e mai avantajat decât alte zodii. Asta e de reținut.

E bun pentru examene, pentru interviuri, pentru relaționări pe mai multe teme. Adică i se cere părerea, se ține cont de ea.

Avem Venus în Fecioară care e foarte bun pentru Capricorn pentru că își poate obține un timp de care poate profita împreună cu familia, să plece pe undeva, să-și ia puțin liber, să călătorească. Poate că nu foarte mult, dar cât să se aerisească puțin la cap, la suflet și la corp.

Așa și mai sunt planetele astea în Balanță și care pentru Capricorn ar trebui să însemne o repunere în valoare. Să vedem dacă va găsi ceva cu care să atragă atenția și să obțină un vot pentru el. Adică dacă e într-o competiție, el are prioritate, pentru că îl are pe acel Jupiter în casa partenerială. Și planetele astea de aici sunt susținute și încurajate de ce se întâmplă în zodia Rac, unde este casa partenerială.

Mai este și Marte în Scorpion care o să-l ajute să fie mai selectiv cu prietenii. Pe acolo se întâmplă niște lucruri care dintr-o dată devin vizibile și el poate va lua o decizie, cu ăsta rămân, cu ăsta merg mai departe și poate va fi tranșant de data asta, că poate niște lucruri au fost trecute cu vederea, acum nu mai merge așa pentru că Marte taie cu foarfeca sau cu cuțitul orice nu e bun.

Zodia Vărsător

Vărsătorul are avantajul acestei combinații Soare în Balanță, Mercur în Balanță și după aceea Venus în Balanță. Și atunci e un confort pe care el îl va folosi să pună în practică o idee, să se combine cu niște oameni ca să pună la punct o situație. Poate e o organizație care se ocupă de niște lucruri în favoarea unor oameni și el este acolo ca să fie capo di tutti capi, să zicem.

E un moment bun și Marte este într-o poziție în care îl incită și poate va lua el o atitudine care îl poate pune într-o lumină favorabilă, dar trebuie diplomație, pentru asta, iar ceea ce-l echilibrează este Soarele din Balanță.

Acolo am zis că este și Mercur și va ajunge și Venus, dar trebuie să aibă mare grijă, să nu tulbure apele, atât. Deci trebuie diplomație, asta e, ca lucrurile să iasă, că de aia zic, planetele sunt grupate în așa fel încât ne ajută la niște lucruri, iar pe de altă parte ne scot în evidență alte lucruri la care nu ne-am fi așteptat. Deci trebuie să ne mișcăm repede și cu eficiență în perioada asta.

Zodia Pești

La Pești avem un Saturn retrograd și care trebuie să-și termine treaba. Și a început ceva, a lucrat 3 ani, a avut un proiect de 3 ani aici, în zodia Pești și acum se întoarce ca să dea nota finală, să dea masterul. Și toată lumea are de obținut o notă. Toți suntem la catalog la Saturn în Pești și se poate întâmpla să se încheie un proces, să se încheie un studiu de cursă lungă, să obțină o diplomă, un certificat, o adeverință, o sentință judecătorească, ceva care a trenat și care a dus suferință. Poate să fie vorba și despre o moștenire, că poate s-a întâmplat ceva cu vreunul dintre părinți, că Saturn este cel care se referă la părinți, la sănătate și la moarte. Chiar și atunci se pot rezolva mai multe lucruri cu ajutorul acestui Saturn.

Marte în Scorpion, pentru Pești e bine că tocmai Marte ăsta va urgenta răspunsul final la un proces sau la un act care are legătură cu studiul.

După aceea avem în partea opusă Venus în Fecioară și asta aduce ajutor prin intermediul femeilor, al unor persoane cu care colaborează sau care poate ele fac parte din familie, deci se va bucura nativul din Pești de un ajutor care o să fie salvator pentru el. O să-l scutească de un efort, de niște drumuri și de o suferință.

În rest, trebuie să primească banii pe care nu i-a primit la un moment dat.

Zodia Berbec

Pentru Berbec, deocamdată pare să fie așa, ca o eliberare că Saturn a plecat de acolo. A stat puțin, dar s-a întors în zodia Pești și acum pentru Berbec e un avantaj că planetele Soare și Mercur sunt în partea opusă, în partea colaborărilor, a casei parteneriale, care înseamnă și la serviciu, și acasă sunt niște avantaje de pe urma unor colaborări, interacțiuni cu diverse persoane. E posibil să apară cineva care să prezinte interes pentru o relație partenerială foarte bună. Ce simte acum poate că nu se va mai potrivi cu ce va simți când va reveni Saturn în Berbec, dar e bine să încerce. Asta e de făcut, că așa nimeni nu știe ce urmează să se întâmple și atunci înseamnă că nu te mai apuci de nimic. O să fie interesant, pentru că atracția există. Venus o să fie în domiciliu când ajunge în ultima săptămână din octombrie și o să fie o stare de bine care o să-i priască Berbecului.

După aceea ar putea pleca pe undeva. Poate își găsește timp și pleacă cu familia sau chiar și cu treabă. Marte îl invită la drum și o să fie foarte bine. Dacă, doar așa se pot rezolva diverse lucruri și mai sunt chestiuni legate de investiții, acolo trebuie să aibă grijă, pentru că Marte se află aici, în Scorpion, care răscolește sfera bancară și trebuie să știe pe ce mizează. Adică e ca la bursă, trebuie să ai intuiție, nu merge chiar așa, că dacă au câștigat alții, câștigi și tu. E indicat să fie un pic mai precaut. Când e vorba de bani, imediat îi zburătăcește.

Zodia Taur

La Taur începem chiar cu Marte, care o să aducă noutăți, fie că vorbim despre sfera căsniciei, unde lucrurile dintr-o dată devin așa, mai aprinse, ca un artificiu, unul după altul, așa poc-poc-poc și se consumă firicelul. Sunt nimicuri, dar nimicurile astea pot să deranjeze la un moment dat, să se cam adune, fiind în casa partenerială se prezintă ca o neîncredere din partea partenerului de cuplu, care consideră că n-ai ajuns destul de devreme acasă, pe unde ai fost, ai stat prea mult, nu ți-a păsat și chestii de-astea, dar poate să fie o problemă. Să presupunem la serviciu, unde poate e alt șef sau poate șeful dintr-o dată vrea mai multă disciplină și atunci o să fie greu să faci față la așa ceva. Dar trebuie calm.

Dincolo de asta avem Venus în Fecioară e foarte bine, e un echilibru, el își face treaba ca lumea, îi place, primește satisfacție din partea celor pentru care lucrează. Apoi combinația asta Soare-Mercur și după aceea și Venus, patroana Taurului, așa se duce în casa serviciului și acolo o să fie mai bine. Se aplanează orice discuție. O să fie poate mai mult de lucru, dar frumos, se întâmplă diverse lucruri plăcute, cu recunoaștere și financiară, dar și verbală, cu mulțumiri și aplauze. Ar trebui să fie bine.

În plus, Jupiter e în casa comunicării și el are multe de spus. Asta să nu uite Taurul că el nu prea vorbește, că zice că să facă altul asta, nu el de data asta. Dar timp de un an de zile Taurul are această materie de studiu, comunicarea dusă la alt nivel.

Zodia Gemeni

La Gemeni avem așa, avantajul acestor prezențe – Soare și Mercur în Balanță, același semn de aer cu Gemenii și asta înseamnă o reașezare a lucrurilor care sunt de interes pentru el, să facă treabă în paralel, să câștige bani, să impresioneze, să câștige atenția și premiile cât mai multe. Și e o perioadă în care poate va folosi timpul liber și pentru altceva, adică poate redescoperă sau poate atunci descoperă un hobby sau mai multe sau preocupări pe care să le facă împreună cu prietenii, cu familia.

În casa lor e Venus, care poate le zice ce să mai schimbe pe acolo, să fie frumos, că mai dau o petrecere, o masă, o cafea și să fie frumos când vin musafirii.

Zodia Rac

Racul ar trebui să aibă o plusvaloare cu ajutorul lui Marte în zodia Scorpion. Adică ele se asortează. Cum ziceam la Scorpion, așa zicem și la Rac că se asortează Jupiter din Rac cu Marte din Scorpion.

Dar până acolo, avem așa, Soare și Mercur în Balanță, care nu prea e agreată combinația asta de Rac, pentru că el ar vrea să iasă în față și tot adună putere să iasă în față cu ceva, dar tot e intimidat de câte ceva. Venus este o persoană, să zicem, să personificăm așa. Venus e în Fecioară și înseamnă o persoană drăguță, care îl poate ajuta să aibă mai multă încredere, să îi spună că n-are de ce să îi fie frică, să-și spună părerea și să treacă la treabă. Una caldă, alta rece.

Dar Marte din Scorpion chiar îl poate ajuta pe Rac să aibă acel curaj. Lui atât îi trebuie ca să pună în practică un proiect și să iasă în față, să se ducă la alt serviciu, să ceară mai mulți bani, să cumpere o casă, să se căsătorească, să facă copii. Exact ce are el nevoie, casă și copii. Și dacă s-ar putea și recunoaștere publică ar fi foarte bine. Ăsta e anul, adică până anul viitor, în iunie. Tot asta sunt momente și momente. Ăsta e un moment bun.

Zodia Leu

Leul a fost greu încercat, dragul de el. Venus este în zodia din față. A trecut pe la Leu, acum este în Fecioară. Trebuie să-i aducă niște bani, satisfacții de genul ăsta. Mai primește niște cadouri, se mai asociază cu unul, cu altul și după aceea în casa colegilor. Acolo se reunesc ca să devină mai strânsă relația. Poate își face noi prieteni, că e casa colectivității, dar și a studiilor, adică acolo ar trebui să fie niște performanțe atinse.

Marte este într-o poziție în care i se zgândăre tot orgoliul, dar probabil că o dată descărcate niște furii, Leul va reuși să-și găsească locul, încrederea, poziția să știe să se raporteze la cei din jur, la cei din clasă, de la oriunde, dintr-o colectivitate. Cred că Marte tocmai asta va reuși să facă, pentru că el singur nu poate. Și atunci Marte zice stai, că te ajut eu, ia uite o mână de ajutor, bună de ajutor dezinteresat.

Zodia Fecioară

Pentru Fecioară avem, am spus Venus, care e acolo și care trebuie să-i dea o stare mai bună, că ea tot timpul e încordată, că are treabă, e cu ochii pe ceas ca să nu se termine programul și ea să nu fi terminat. Că dacă n-a ieșit perfect, tot timpul șterge, curăță ca să fie perfect. Acolo e Venus. O să îi dea o stare mai bună, o lejeritate, o candoare, chiar mai schimbă ceva în stilul vestimentar, face diverse lucruri, artificii care să îi dea o stare mai bună.

După aceea, planetele sunt în sfera financiară și poate e o mărire de salariu, poate e o primă, poate o recompensă, un voucher, o ceva. Tot în zona asta financiară. Marte e în casa deplasărilor și din ce motive nu știm, o să vedem, ea va mai călători, poate se face niște cursuri în altă parte, să zicem.

Sau face niște drumuri la copii sau la părinți, sau la ceva, un fel de navetă. Sau poate călătorește mai des. Sau, zice Venus în zodia ei, ia să mă duc eu weekend-urile, să mă plimb undeva și Marte ăsta, pac, imediat urcă Fecioara în mașină, în tren și o duce la munte. Dar trebuie să aibă grijă la drum, că Marte, e cam imprudent și să fie cu actele la zi, să nu fie nimic expirat, să schimbe buletinul când trebuie și pașaportul și să pună benzină. Așa să fie în regulă.